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В АТОР назвали возможные сроки открытия Европы для россиян

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Страны Европы могут открыть границы для российских туристов уже летом. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила в четверг, 20 мая.

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«Если новые правила будут утверждены на уровне ЕС, а государства-члены откроют границы, то въезд в страны ЕС для российских туристов летом может стать возможным», — цитирует НСН сообщение АТОР.

Россия в соответствии с последними данными по заболеваемости COVID-19 может войти в список государств из «зеленой зоны», где зафиксировано менее 100 случаев коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения.

Пока неизвестно, будет ли разрешен въезд в Евросоюз туристам, привитым российской вакциной от COVID-19 «Спутник V», еще не одобренной в ЕС.

Если решение будет положительным, то при въезде в ЕС невакцинированным россиянам придется предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. Кроме того, в соответствии с правилами ряда стран туристов могут по прибытии обязать пройти еще один тест.

Накануне Европейская комиссия подтвердила информацию о том, что постпреды стран ЕС приняли решение одобрить ослабление ограничений на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран, прошедших полную вакцинацию, передает RT. Вакцина должна быть проведена препаратом из числа одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Пока российский «Спутник V» таковым не является, пишет «Ридус».

13 мая стало известно, что Греция с открытием туризма будет принимать путешественников, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», а также сделавших вакцинацию китайским препаратом.

3 мая Еврокомиссия рекомендовала европейским странам разрешить въезд вакцинированным туристам из регионов со стабильной эпидемиологической обстановкой. Согласно рекомендациям, граждане должны быть привиты препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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