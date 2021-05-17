Отпускные цены: туристы готовы лететь за границу за любые деньги

Российским туристам доступно крайне мало зарубежных направлений, и новое решение оперштаба по борьбе с COVID-19 по возобновление авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией ситуацию пока не изменило. Долгожданные Кипр, Болгария, Черногория и Хорватия открыты не были. Количество рейсов в Грецию также не увеличили, хотя туроператоры надеются, что это произойдет в ближайшие неделю-две. Сегодня же сесть на самолет в Афины туристы готовы за любые деньги, билеты на июнь раскупают по 80–100 тыс. рублей туда-обратно. Примерно во столько же обойдутся перелеты с пересадками в Болгарию и Черногорию. Без открытия массовых направлений туроператоры не смогут исполнить отложенные из-за пандемии обязательства перед клиентами, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Самое популярное зарубежное направление у организованных путешественников сейчас Египет. Самостоятельные туристы чаще всего ищут возможности попасть в Армению и Турцию.

Куда хотят туристы

14 мая оперштаб объявил о возобновлении авиасообщения с 25 мая с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией и увеличении числа регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией, Японией.

Новое решение оперштаба к туризму отношения не имеет, заявил «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

— Кроме Мексики ни одна из вновь открытых стран туристов не ждет. То же можно сказать о направлениях, по которым было увеличено число рейсов. Зато в Мексике нет никаких ограничений для туристов, поэтому наверняка туроператоры присмотрятся к тем трем рейсам в Канкун, которые разрешено выполнять с 25 мая , — сказал эксперт.

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По его мнению, не остановит туристов в Мексике и сезон дождей, который приходится на летние месяцы.

— Когда большинство стран закрыты, понятие сезонности стирается. Допустим, ОАЭ по-прежнему популярны, хотя температура там уже +37. Кроме того, благодаря увеличению количества рейсов с 1 апреля цены по этому направлению снизились. Египет тоже стал очень востребованным в этом сезоне, несмотря на не самую удобную логистику до курортов из Каира, — заметил Дмитрий Горин.

В компании TEZ TOUR «Известиям» сообщили, что самое популярное зарубежное направление у туристов сейчас — Египет с долей 48%. С большим отрывом идут ОАЭ и Мальдивы — по 16%, на Сейшелы приходится 5% запросов, на остальные страны — 3%.

Недельный тур на двоих в июне в Египет обойдется в сумму от 87,2 тыс. рублей — в четырехзвездочный отель с питанием «всё включено», в ОАЭ — от 75 тыс. в отель 4 звезды с завтраками, на Мальдивы — от 175,2 тыс. в «пять звезд» с завтраками, на Сейшелы — от 198 тыс. в гостиницу три звезды с завтраками.

Среди самых популярных зарубежных направлений у россиян на период с 17 мая по 31 августа — Армения и Турция с долей 17 и 11% соответственно, сообщили «Известиям» в сервисе по поиску авиабилетов Aviasales. В Турцию россияне ищут билеты с пересадками. В топ-10 с большим отрывом также вошли Греция, Грузия, Кипр, Египет, Черногория, ОАЭ, Сербия и Мальдивы.

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Киргизия, Армения и Молдавия — в топе спроса на лето у клиентов «Туту.ру» с долей 20%, 15% и 14% соответственно.

Теоретически российские туристы также могут отправиться и на португальский остров Мадейра. Там круглый год приятная погода, хорошие гостиницы и кухня. Но такой вариант подходит только тем, кто до пандемии получил долгосрочные шенгенские визы, и их срок действия до сих пор не исчерпан. Кроме того, добраться туда через открытый оперштабом Лиссабон нельзя, поскольку российских туристов Лиссабон не пускает. Можно это сделать только через третью страну.

Что касается Саудовской Аравии, там сейчас действует недельный платный карантин для российских туристов, наша вакцина пока не признана, и в целом сезон низкий.

До Афин за 80 тыс.

Сейчас существует огромный нереализованный спрос на Грецию, Кипр, Хорватию, Болгарию, Черногорию , сказал Дмитрий Горин.

— Эти страны сделали много шагов навстречу российским туристам: Греция очень оперативно выдает шенгенские визы, Кипр ставит электронную «про-визу», по шенгену туда тоже можно въехать, Тунис отменил ограничения для организованных туристов, Болгария и Хорватия также выдают визы россиянам. Единственное, что сдерживает турпоток из России в эти страны, — отсутствие перевозки , — подчеркнул он. — Самостоятельно улететь с пересадками, например, в Черногорию и Болгарию сейчас можно за 50–80 тыс. рублей, это в два-четыре раза выше нормы.

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В особенности россияне ждут Грецию — сейчас там нет карантина, работают гостиницы, квоты для российских туристов отменены, ехать можно даже с сертификатом о вакцинации на русском языке (пока нет информации, можно ли въезжать с прививкой «ЭпиВакКорона» вместо «Спутника V», но эксперты считают, что греческая сторона скоро прояснит этот момент).

— Но рейсов категорически не хватает. Самолеты летают заполненными под завязку, а билеты из-за огромного спроса очень дорогие: средняя цена за билет туда-обратно в Афины на июнь достигает 80 тыс. рублей. Очень редко можно «поймать» билеты за 30 тыс. Но туристы всё равно едут — и самостоятельно, и с туроператорами , — отметил Дмитрий Горин.

По его словам, разрешенных сейчас пяти рейсов в неделю не то что мало, это «вообще ничто» в масштабах массового туризма. Тем более что перелетов на греческие острова, которые интересны путешественникам намного больше Афин, из России сейчас нет.

Решение оперштаба оправданно, поскольку пока не достигнуто соглашение между авиационными властями наших стран, сказал «Известиям» руководитель специализирующегося на Греции туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди.

— Есть предположение, что к концу этой недели или на следующей авиационные власти придут к общему знаменателю, будет достигнуто понимание. Поэтому мы настроены позитивно, надеемся, что с начала июня авиасообщение возобновится. По опыту открытия других стран думаю, что сначала будут запущены регулярные рейсы, а потом через месяц, — чартеры , — отметил он.

Эксперт напомнил, что для международного туризма Греция открыла уже девять аэропортов, среди них — воздушные гавани всех популярных у туристов островов, в том числе Крита, Родоса, Корфу. Объективных препятствий для полномасштабного возобновления авиасообщения из России в Грецию нет, уверен эксперт.

— Спрос на доступные сейчас россиянам рейсы колоссальный. Учитывая их ограниченное количество, цены соответствующие. Если покупать билеты за месяц до поездки, перелет в Афины туда-обратно обойдется в 35–40 тыс. рублей. На ближайшие же рейсы мест либо нет, либо они продаются по 90–100 тыс. рублей, — сообщил Александр Цандекиди.

Он добавил, что до пандемии даже в летний сезон билеты в Афины туда-обратно можно было купить за 25–27 тыс. рублей — выходит, что сейчас цены выше в два-три раза.

Туроператорам из-за закрытия массовых направлений сейчас даже тяжелее, чем туристам, считает Дмитрий Горин.

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— Не надо забывать, что у туроператоров остаются перенесенные с 2020 года обязательства перед туристами. Открытие границ и возобновление международного сообщения может очень хорошо повлиять на цены, а главное, это даст возможность туркомпаниям выполнить обязательства перед клиентами: сейчас с учетом закрытых границ сделать это невозможно, — сказал он.

Вице-президент АТОР заметил, что туроператоры, со своей стороны, готовы отправлять путешествеников во все страны, которые ждут россиян. Особенно компании ждут Турцию, но и Греция, Болгария, Кипр, Тунис, Черногория могли бы послужить альтернативой турецкому направлению.