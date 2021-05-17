Турной знак: отельеры не стали резко снижать цены после праздников

Обычно снижение цен на отели после майских праздников в России составляет 30%, но в 2021-м они опустились в лучшем случае на 10–20%, а некоторые гостиницы и вовсе не стали корректировать стоимость номеров, сообщили «Известиям» отраслевые эксперты. Отдых в России сейчас пользуется огромным спросом — Сочи в начале мая посетили на 66% больше туристов, чем в 2019 году. При таком спросе отельерам незачем делать скидки, они сами — пострадавшие, поскольку потери из-за пандемии компенсируются не скоро, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Что касается приближающегося лета, то эксперты прогнозируют цены на отечественных курортах на уровне майских праздничных. Особенно ощутимо переплатят те путешественники, которые планируют отпуск в последний момент.

Спрос есть — скидок нет

После майских праздников цены на российские курорты снизились, но несильно: в Краснодарском крае — примерно на 20%, а в Крыму — лишь на 10%, сообщил «Известиям» генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— Ситуация нестандартная: нормальное снижение — процентов на 30. Выходит, что показатели Крыма в три раза меньше. Связано это с тем, что закрыты границы. Наши туристы, привыкшие отдыхать в Греции, Турции, на Кипре, вынуждены ехать на черноморское побережье России. Понимая это, отельеры не торопятся снижать цены. Кроме того, в Крыму не хватает номерного фонда, — рассказал эксперт.

По сравнению с майскими праздничными заездами цены на отдых в Краснодарском крае снизились на 10–12%, сообщил «Известиям» представитель туроператора «TUI Россия». Там подчеркнули, что удешевление касается только конца весны, на летний период ценник растет. По сравнению с 2019 годом он уже выше на 10–15%.

Отдохнуть в России во второй половине мая дешевле на 10–20%, чем в период праздников, но на такое снижение цен пошли далеко не все объекты туристической индустрии, отметили в «Интуристе». В рамках динамического пакетирования отели могут подешеветь или подорожать в любой момент в зависимости от колебаний спроса, уточнили там.

Турной знак3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— А вот цены на летнее размещение в Сочи и Крыму плавно повышаются по мере приближения пикового сезона заездов. Подорожали самые востребованные объекты размещения — в основном в прибрежном кластере сочинского района, — сообщили в компании.

Особенно придется переплатить тем, кто планирует свой отпуск в последний момент. В мае, например, туристам, которые не забронировали свой отдых заранее, он обошелся на 7–43% дороже, рассказал «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

— Разброс цен большой. Допустим, в конце апреля авиабилеты в Сочи продавались за 14 тыс., а сейчас можно найти на ближайшие даты за 1,4 тыс. рублей. Что касается проживания, то по сравнению с праздниками цены на вторую половину мая снизились, но в июне–июле они снова пойдут вверх, потому что можно купаться. Думаю, что нынешним летом цены на российских курортах будут совпадать с праздничными майскими, когда был ажиотажный спрос. Зато с 1 октября везде будет падение на 10–15%, — сообщил эксперт.

Авиабилеты на вторую половину мая в популярные туристические города подешевели в среднем на 30%, сказали в Aviasales. Так, средняя цена авиабилетов туда-обратно в Ставрополь упала на 27%, до 7 тыс. рублей, в Геленджик — на 23%, до 8 тыс. рублей, в Калининград — на 17%, тоже до 8 тыс. рублей.

Не успевшим приобрести туры на лето россиянам Юрий Барзыкин посоветовал выбирать альтернативные популярным направления.

— В Крыму необязательно ехать в Ялту, есть Алушта, Евпатория, Гурзуф. А в Сочи есть Лазаревское, Адлер, предгорье — в Красной Поляне летом цены вдвое ниже, чем на побережье, — отметил вице-президент РСТ.

По его словам, средняя заполняемость в майские праздники по российским курортам (Анапа, Сочи, Крым) — 75–85%. То есть, даже несмотря на ажиотажный спрос, полностью они не были загружены. Многие путешественники выбрали отели 4–5 звезд, загрузка гостиниц меньшей звездности была ниже. По сравнению с 2019 годом туристов в Сочи на праздники было больше на 66%.

Турной знак1 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Однако отели нельзя винить в том, что они наживаются на туристах, сказал Юрий Барзыкин.

— По состоянию на середину мая, российская туротрасль даже близко не компенсировала потери от пандемии, — заметил он. — Десятью днями майских праздников их отбить невозможно. Тем более что выиграли не все подряд, а только отдельные востребованные точки — черноморское побережье, столицы, туристические центры.

Египет подешевел на 50%

В отличие от российских курортов зарубежные с окончанием майских праздников преимущественно снизили цены.

— Египет подешевел примерно на 50%. Это связано с расширением географии перелетов: добраться туда теперь можно не только из Москвы, но и из ряда регионов — соответственно, появилась конкуренция. В 2019 году такого обвала цен на Египет не было, самолеты летали только из Москвы, и поклонники этой страны были готовы лететь туда на любых условиях, — рассказал Алексан Мкртчян.

Он отметил, что Эмираты после майских праздников подешевели на 20–25%, но это связано по большей части с наступлением низкого сезона — после 15 мая там слишком жарко. По Мальдивам заметного снижения цен нет, поскольку объективно конкуренция из-за закрытых границ всё-таки пока очень низкая.

О снижении цен на отдых в Египте и ОАЭ на определенные даты на 30–40% сообщили и в компании «Интурист».

Турной знак2 Фото: ТАСС/EPA/KHALED ELFIQI

А вот туроператор TEZ TOUR корректировки цен в меньшую сторону не заметил.

— После завершения продолжительных майских праздников стоимость отдыха на популярных зарубежных направлениях практически не изменилась ввиду высокого спроса и очень ограниченного предложения. Цены на туры сопоставимы с уровнем аналогичного периода 2019 года, при этом более низкая стоимость проживания компенсируется разницей в курсе валют и удорожанием авиабилетов, — сказали в пресс-службе компании.

По данным туроператора, отправиться в недельное путешествие в Египет до конца мая можно по цене от 90 170 рублей на двоих в пятизвездочный отель, где всё включено, в ОАЭ — от 94 000 рублей в отель четыре звезды с завтраками, на Мальдивы — от 187 800 рублей в отель пять звезд с завтраками, на Сейшелы — от 194 000 рублей в отель три звезды с завтраками.

Сезонное повышение цен на пиковые даты происходит ежегодно и вызвано дефицитом качественной современной туристической инфраструктуры, сообщили ранее «Известиям» в Ростуризме, отвечая на вопрос, будут ли регулироваться цены на российских курортах. «Мы находимся на постоянной связи с Росстатом и Минэкономразвития по вопросу мониторинга цен на туристические услуги, а также сами проводим выборочный мониторинг цен», — говорится в ответе.

В Ростуризме отметили, что увеличение спроса приводит к росту цен в основном в премиальном сегменте классифицированных отелей преимущественно на южных курортах в пик сезона в июле–августе. Тем временем в крупных городах — Москва, Санкт-Петербург, Казань — стоимость премиальных отелей ниже прошлогодней и также ниже уровня 2019 года. Непляжные направления для активного отдыха на природе также демонстрируют прошлогодние цены при повышенной загрузке.

В ФАС России на запрос «Известий» ранее пояснили, что «сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу».