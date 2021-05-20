Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Международные резервы России выросли на $3,3 млрд за неделю
Мир
Нетаньяху проведет совещание по вопросу прекращения огня в Газе
Общество
Серийного отравителя в Москве приговорили к 16 годам колонии
Общество
Турчак предложил присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести»
Мир
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
Мир
Лавров провел вторую за сутки встречу с Блинкеном
Общество
Замглавы департамента Минпромторга задержали по делу о мошенничестве
Мир
Лавров обсудил с Блинкеном планы по размещению войск США в Польше
Политика
Путин отметил возможность России «выбить зубы» недругам
Сюжет:

В ЕС одобрили въезд привитых от COVID-19 путешественников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Евросоюза утвердил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) о разрешении въезда на территорию стран-членов туристам, которые сделали прививку от коронавируса препаратами, получившими одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в четверг, 20 мая, сообщается в заявлении совета.

В дом к Кихоту: когда Испания откроет двери россиянам
В дипмиссии страны в Москве надеются на скорый допуск туристов из РФ без ограничений

«Если государства-члены принимают доказательство вакцинации для отказа от ограничений на поездки, таких как тестирование или карантин, они должны в принципе отменить ограничения на несущественные поездки для путешественников из третьих стран, которые получили последнюю рекомендованную дозу вакцины, одобренной EMA, по крайней мере за 14 дней до прибытия», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что при отмене ограничений страны ЕС обязаны учитывать принцип взаимности в каждом случае. Это означает, что третья страна должна дать разрешение на въезд гражданам из стран Евросоюза в ответ на одобрение поездок в европейские государства.

Известно, что разрешение посещать страны ЕС могут получить граждане, которые вакцинировались препаратами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, и Johnson & Johnson, а также китайским Sinopharm. Российские препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока не входят в этот перечень.

Ранее в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что страны Европы могут открыть границы для российских туристов уже летом. Если решение будет положительным, то при въезде в ЕС непривитым россиянам необходимо будет иметь отрицательный результат теста на COVID-19. Кроме того, в соответствии с правилами ряда стран туристов могут по прибытии обязать пройти еще один тест.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» регулятор ЕС начал в первых числах марта. В феврале стало известно, что регулятор завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию в Евросоюзе, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Однако до сих пор никакого решения не принято.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021