В ЕС одобрили въезд привитых от COVID-19 путешественников

Совет Евросоюза утвердил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) о разрешении въезда на территорию стран-членов туристам, которые сделали прививку от коронавируса препаратами, получившими одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в четверг, 20 мая, сообщается в заявлении совета.

«Если государства-члены принимают доказательство вакцинации для отказа от ограничений на поездки, таких как тестирование или карантин, они должны в принципе отменить ограничения на несущественные поездки для путешественников из третьих стран, которые получили последнюю рекомендованную дозу вакцины, одобренной EMA, по крайней мере за 14 дней до прибытия», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что при отмене ограничений страны ЕС обязаны учитывать принцип взаимности в каждом случае. Это означает, что третья страна должна дать разрешение на въезд гражданам из стран Евросоюза в ответ на одобрение поездок в европейские государства.

Известно, что разрешение посещать страны ЕС могут получить граждане, которые вакцинировались препаратами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, и Johnson & Johnson, а также китайским Sinopharm. Российские препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока не входят в этот перечень.

Ранее в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что страны Европы могут открыть границы для российских туристов уже летом. Если решение будет положительным, то при въезде в ЕС непривитым россиянам необходимо будет иметь отрицательный результат теста на COVID-19. Кроме того, в соответствии с правилами ряда стран туристов могут по прибытии обязать пройти еще один тест.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» регулятор ЕС начал в первых числах марта. В феврале стало известно, что регулятор завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию в Евросоюзе, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Однако до сих пор никакого решения не принято.