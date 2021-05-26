Идти за Сахой: зачем в Якутии решили опробовать обязательную вакцинацию

В России появился первый регион, который предпринял попытку сделать вакцинацию от коронавируса обязательной, — Якутия. Правда слово «обязательная» исчезло из релизов, как только новость об этом разошлась по СМИ . Но на сайте регионального правительства так и осталось сообщение пресс-службы о санкциях для работодателей и сотрудников в случае отказа от вакцинации. Врачи между тем считают, что меры по ускорению прививочной кампании необходимы — по их данным, в России на сегодня иммунитетом к коронавирусу обладают менее 50% граждан, то есть до необходимых для популяционного иммунитета 70% далеко. В том же Якутске, например, по данным мониторинга «Инвитро-Сибирь», нет и 30% жителей с иммунитетом.

Добровольно-принудительно

Якутия ввела новый порядок вакцинации от коронавируса, соответствующее постановление было опубликовано 19 мая на официальном сайте регионального Роспотребнадзора. На основании постановления работодатель вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а те обязаны явиться в прививочный пункт , прокомментировала документ главный государственный санитарный врач по Республике Саха (Якутия) Маргарита Игнатьева.

В первую очередь привиться обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба, говорится на сайте правительства Якутии. В прививочном пункте работник может сделать прививку или оформить отказ от нее. В случае необоснованного отказа от вакцинирования его могут не допустить к выполнению профессиональных обязанностей. Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим вакцинацию — их могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Эта мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества.

Поначалу в релизе утверждалось, что глава Якутии Айсен Николаев как основную задачу органов госвласти и органов местного самоуправления обозначил обеспечение обязательной вакцинации якутян. Позже слово «обязательная» заменили на «массовая». Исключено слово «обязательная» также из предложения о постановлении главного санитарного врача республики «по иммунизации населения». Из аккаунтов главы и правительств Якутии в Instagram также была удалена публикация о том, что главный санитарный врач республики «обозначил обязательную массовую вакцинацию населения».

Однако инициативой региона заинтересовались и другие субъекты. 25 мая губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила подчиненным изучить опыт Якутии, где приняли решение штрафовать работодателей, не обеспечивших обязательную вакцинацию от коронавируса, сообщают РИА Новости. А вот в Ленобласти «Известиям» сообщили, что не собираются принуждать к вакцинации.

Идти за Сахой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Имеют право

Есть работы, при выполнении которых нужно делать обязательные прививки, сообщил юрист, эксперт «Актион Медицина» Виталий Тепляков. Этот список утвержден постановлением правительства от 15 июля 1999 года № 825.

— Профилактические прививки против коронавирусной инфекции к ним не относятся, их проводят добровольно. Но есть случаи, когда их могут сделать обязательными. Это возможно при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Тогда главные государственные санитарные врачи субъектов РФ и их заместители вправе выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям (пп. 6 п.1 ст. 51 Закона № 52-ФЗ). В Якутии есть такое постановление главного государственного санитарного врача субъекта РФ, — пояснил Виталий Тепляков.

Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подчеркнул он.

Поголовной вакцинации не будет

Согласно российскому законодательству, у нас действует принцип добровольности вакцинации, сообщила «Известиям» доцент департамента правовых дисциплин юридического факультета университета «Синергия» Лариса Крушанова. То есть прививаться должны только граждане, занятые в определенных сферах: медики, социальные работники, специалисты, работающие с детьми.

Добровольными остаются все прививки, даже если их включили в национальный календарь или календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям , напомнил «Известиям» эксперт «Актион Охрана труда» Игорь Иванников. Минздрав же включил вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям, а не в национальный .

Идти за Сахой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Принудительные меры лечения существуют, но только применительно к социально значимым заболеваниям — это туберкулез и ВИЧ, сказал «Известиям» сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Умышленное уклонение от лечения или сокрытие этих заболеваний может повлечь административное и уголовное наказание.

— При этом применение любой вакцины должно быть согласовано с врачом. Иначе под обязательную вакцинацию могут попасть люди с иммуносупрессией, рассеянным склерозом, астмой — в случае этих и других диагнозов назначение вакцины может привести к самым трагическим последствиям , — отметил он.

В Якутии по состоянию на 25 мая зафиксировано почти 38 тыс. случаев заболевания COVID-19, скончалось 655 человек, за последние сутки заразились 105 (данные портала «стопкоронавирус.рф»). По словам главы Якутии Айсена Николаева, заболеваемость растет, в том числе в тяжелой форме.

— Возможно, местные власти посчитали, что ситуация по заболеваемости может сильно ухудшиться, поэтому решили начать профилактику заранее. Или службы здравоохранения уже сейчас не справляются с заболеваемостью, например, есть дефицит кадров, — предположил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

«Известия» направили запрос в правительство Республики Саха (Якутия).

Евгений Тимаков напомнил, что у каждого региона в России своя тактика борьбы с коронавирусной инфекцией. Так что другие субъекты тоже могут ужесточить требования по вакцинации по примеру Якутии, всё зависит от эпидситуации.

Далеко до конца пандемии

Прогресс по вакцинации от коронавируса в России далек от идеала, считает врач-инфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Наша страна находится по этому показателю на 11-м месте в мире.

Идти за Сахой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько



— У нас привито всего порядка 20 млн человек при наличии вакцин в свободном доступе для всех. Отсюда и «политика кнута» в отдельно взятом регионе. Кстати, в Якутске, по нашим данным, нет и 30% людей с иммунитетом, в Нерюнгри показатель 37,6%, — это два наиболее крупных города в республике. Видимо, администрация устала ждать, когда люди сами решат вакцинироваться, — рассказал Андрей Поздняков.

В целом, по его словам, в России на сегодня иммунитетом к коронавирусу обладают менее 50% граждан. Чтобы победить пандемию, иммунитет должен быть как минимум у 70% населения, а в крупных городах — у 80%.