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Путин призвал ускорить взаимное признание COVID-сертификатов в мире

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Президент России Владимир Путин призвал как можно скорее признать сертификаты о вакцинации от коронавируса в мире. Об этом он заявил в ходе саммита АТЭС 12 ноября.

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Также российский лидер подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) могла бы ускорить признание вакцин и препаратов от COVID-19.

«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», — указал он.

Глава государства подчеркнул необходимость сделать все для того, чтобы укрепить системы здравоохранения стран.

«И решению этих масштабных задач, безусловно, способствовало бы качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах», — добавил президент РФ.

Ранее в этот день в Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» рассказали, что Россия готова подать официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса. Отмечается, что Москва уже представила необходимые документы для взаимного признания COVID-паспортов.

2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 продвигаются позитивно. По его словам, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе.

В тот же день постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) вскоре смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса при условии, если будет достигнут ряд договоренностей. Он также отметил, что существует заинтересованность в ускорении процесса признания сертификатов, поскольку это будет способствовать увеличению турпотоков.

30 октября российский лидер призвал ВОЗ ускорить оценку качества вакцин от коронавируса. Президент подчеркнул необходимость разработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин на фоне мутаций коронавируса.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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