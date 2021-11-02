Прямой эфир
Мир
Взрыв прогремел рядом с больницей в Кабуле
Общество
В России выявили 39 008 случаев COVID-19 за сутки
Общество
В аэропортах Москвы число задержанных и отмененных рейсов из-за тумана превысило 200
Общество
Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Мир
В Китае упрекнули Байдена в критике России и КНР на G20
Общество
В Минздраве заявили о низкой доле свободных коек для пациентов с COVID-19
Общество
В РФ за полгода возбудили 503 дела о подделке сертификатов о вакцинации
Происшествия
В Москве-реке обнаружили тело женщины
Политика
В ГД заявили о планах принять законопроект о региональной власти в декабре
Сюжет:

Песков рассказал о процессе взаимного признания COVID-сертификатов с ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются позитивно, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Игла начинается: бизнес ЕС попросит МИД РФ ускорить признание вакцин
Зачем предпринимали решили поднять этот вопрос на встрече с Сергеем Лавровым 8 октября

«Переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе. И все-таки мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации»,— сказал он журналистам.

30 октября президент РФ Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 — проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации. Он также напомнил, что эксперты сходятся во мнении относительно того, что коронавирус будет еще долго представлять опасность.

29 октября стало известно, что страны «Большой двадцатки» (G20) разделяют мнение о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации. Отмечалось, что это существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан.

21 октября Песков сообщил, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в ЕС. В данный момент в Европе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение «Спутника V». Отмечалось, что группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021