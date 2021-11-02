Песков рассказал о процессе взаимного признания COVID-сертификатов с ЕС

Переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются позитивно, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе. И все-таки мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации»,— сказал он журналистам.

30 октября президент РФ Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 — проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации. Он также напомнил, что эксперты сходятся во мнении относительно того, что коронавирус будет еще долго представлять опасность.

29 октября стало известно, что страны «Большой двадцатки» (G20) разделяют мнение о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации. Отмечалось, что это существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан.

21 октября Песков сообщил, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в ЕС. В данный момент в Европе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение «Спутника V». Отмечалось, что группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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