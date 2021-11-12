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РФ представила ЕС документы для взаимного признания COVID-паспортов

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Россия готова подать официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом «Известиям» рассказали в Еврокомиссии (ЕК).

Отмечается, что Москва уже представила необходимые документы для проверки технической совместимости систем контроля за вакцинацией в ЕС и РФ. Так, Россия представила свой проект технического «контрольного листа» (draft technical «checklist»). Он позволяет проверить техническую совместимость системы третьей страны с системой цифровых COVID-сертификатов ЕС (EU Digital COVID Certificate, EUDCC), пояснили в европейском ведомстве.

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Кроме того, в европейском ведомстве отметили, что ЕС поддерживает связь с российскими властями. в свою очередь, в Госдуме назвали крайне важным тот факт, что процесс о взаимном признании сертификатов запущен.

«Сейчас всё зависит от бюрократического механизма. Надеемся, хотя бы в начале следующего года этот вопрос будет решен», — заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Как рассказали «Известиям» в центре им. Н.Ф. Гамалеи, к концу 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), скорее всего, одобрит «Спутник V».

Однако в настоящее время европейский регулятор (ЕМА) продолжает проверку препарата. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями» выразил мнение, что задержки с одобрением российского препарата могут быть связаны с различными стандартами в производстве.

При этом, по его словам, у большинства западных организаций нет претензий к качеству вакцины.

Еще на саммите G20, который прошел в конце октября, одной из обсуждаемых тем стало взаимное признание сертификатов о вакцинации. Президент России Владимир Путин призвал страны-участницы ускорить этот процесс. Контакты Москвы с Брюсселем по линии признания COVID-паспортов активизировались летом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Единство формы: РФ представила ЕС документы для взаимного признания COVID-паспортов

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