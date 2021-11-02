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Постпред РФ рассказал об условиях взаимного с ЕС признания сертификатов вакцинации

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Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ближайшее время смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, если будет достигнут ряд договоренностей. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.

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«Для этого надо иметь четкие договоренности по формату, по порядку выдачи, по порядку получения этих сертификатов и взаимную совместимость тех баз данных, на основе которых они выдаются... Я думаю, что в ближайшее время мы сможем с Европейским агентством по лекарственным средствам, оно находится в Амстердаме, выйти на общее понимание», — сказал Чижов в эфире канала «Россия-24».

Чижов отметил, что существует определенная заинтересованность в ускорении процесса признания сертификатов, так как это будет способствовать увеличению туристических потоков.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются позитивно, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе.

30 октября президент РФ Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 — проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации. Он также напомнил, что эксперты сходятся во мнении относительно того, что коронавирус будет еще долго представлять опасность.

29 октября стало известно, что страны «большой двадцатки» (G20) разделяют мнение о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации. Отмечалось, что это существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан.

21 октября Песков сообщил, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в ЕС. В данный момент в Европе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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