Нажим ожидания: что мешает ЕС и РФ признать COVID-сертификаты друг друга

Евросоюз предоставил России техническую информацию о сертификатах вакцинации, однако полноценные переговоры по их взаимному признанию еще не начались. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии (ЕК), подчеркнув: если бы российская сторона соблюдала европейские стандарты, вопрос удалось бы решить гораздо быстрее. В МИД РФ, в свою очередь, заявляют о «признаках торможения» переговоров — по оценке Москвы, их успешный исход зависит в первую очередь от того, насколько сильно на диалог влияет политический фактор . Почему Евросоюз опять откладывает признание российских COVID-сертификатов и вакцины «Спутник V» — в материале «Известий».

Зашли в тупик

При обсуждении взаимного признания сертификатов о вакцинации Москва и Брюссель сталкиваются с трудностями. Как рассказали «Известиям» в ЕК, Евросоюз уже передал российской стороне общую и техническую информацию об электронном паспорте здоровья ЕС (Digital Green Pass), однако полноценные переговоры так и не начались.

— Переговоров пока нет, речь идет лишь об обмене технической информацией. 14 июля в Минздраве России состоялось техническое совещание, на котором делегация ЕС представила вышеупомянутую информацию российским властям , — заявили «Известиям» в пресс-службе ЕК.

Как сообщил в июле этого года посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, с предложением признать COVID-сертификаты друг друга Брюссель обратился в российский Минздрав. В ведомстве эту информацию тогда подтвердили . «Полагаем целесообразным поддержать инициативы по конструктивному международному диалогу в части облегчения трансграничного перемещения вакцинированных против COVID-19 граждан», — сказали «Известиям» в министерстве.

Нажим ожидания Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 17 августа на встрече с преподавателями Калининградской области, двусторонние контакты по сертификатам подтвердил . Правда, тогда он отметил, что в переговорах присутствуют некие «признаки торможения» . Они касаются унификации технологических подходов и защиты персональных данных. «К огромному сожалению, западные коллеги к такому полноценному взаимодействию пока не готовы», — заключил шеф российской дипломатии. 22 августа замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и Евросоюз могут оперативно взаимно признать сертификаты о вакцинации, но только «если в вопрос не вмешается политика» .

Сейчас создается впечатление, что продвигать тему с признанием сертификатов Евросоюз не спешит. Брюссель считает, что пока российские документы не до конца соответствуют европейским стандартам.

— Евросоюз может признать равноценными документы третьих стран при условии, что они настолько же надежны и совместимы, как Цифровой сертификат вакцинации ЕС. Соблюдение европейских стандартов помогло бы гораздо быстрее принять решение о равнозначности документов , — заявили «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии.

Нажим ожидания Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Со стороны России диалог с ЕС о признании «ковидных паспортов» ведут представители Минздрава и Центра имени Гамалеи при поддержке МИДа. На вопрос «Известий» о том, в какие сроки Москва и Брюссель признают сертификаты друг друга, в Минздраве не ответили. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Александр Ховаев заявил «Известиям», что информацией о ходе переговоров в центре не владеют.

Исследование продолжается

Пока Россия находится «в зоне ожидания», ЕС активно признает COVID-паспорта других стран. С 20 августа документы о вакцинации Украины, Турции и Северной Македонии принимаются на территории Евросоюза на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС . Это связано с тем, что Киев, Анкара и Скопье одобрили препараты из европейского портфеля. Удивление вызвало решение ЕК признать сертификаты Республики Сан-Марино, где большинство жителей вакцинировались «Спутником V» . Это не привело к автоматическому одобрению российского препарата на территории ЕС, но дало повод говорить о такой перспективе.

Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам — ЕМА) до сих пор не вынес по российской вакцине окончательного вердикта. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ЕМА, сейчас «Спутник V» проходит циклический обзор (rolling review). Он будет продолжаться до тех пор, пока не будут получены все необходимые данные для выдачи разрешения на продажу препарата в ЕС.

— Пока продолжается оценка вакцины, мы не можем комментировать полученные при исследовании данные или раскрывать какие-либо другие детали. Такая информация будет включена в окончательный отчет об оценке . EMA сможет прокомментировать возможные сроки одобрения вакцины только после того, как заявка на разрешение на продажу будет направлена в агентство, — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Нажим ожидания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Более обнадеживающе звучат заявления ВОЗ: так, 11 августа заместитель гендиректора организации Марианджела Симао рассказала, что получить одобрение ВОЗ «Спутник V» сможет уже «к середине следующего месяца». В этом случае привитым россиянам могут открыть двери в том числе и в ЕС . Как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, согласно рекомендациям Евросоюза, въезд в страны объединения разрешен лишь гражданам, полностью привитым одной из одобренных Брюсселем вакцин. «При этом государства-члены могут разрешить въезд людям, привитым препаратами, которые попали в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», — добавили в ЕК.