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Нажим ожидания: что мешает ЕС и РФ признать COVID-сертификаты друг друга

И как в Брюсселе объясняют затягивание переговоров по этой теме
Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopress/Christoph Hardt
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Нажим ожидания: что мешает ЕС и РФ признать COVID-сертификаты друг друга
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2021-08-25 13:32:24
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Евросоюз предоставил России техническую информацию о сертификатах вакцинации, однако полноценные переговоры по их взаимному признанию еще не начались. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии (ЕК), подчеркнув: если бы российская сторона соблюдала европейские стандарты, вопрос удалось бы решить гораздо быстрее. В МИД РФ, в свою очередь, заявляют о «признаках торможения» переговоров — по оценке Москвы, их успешный исход зависит в первую очередь от того, насколько сильно на диалог влияет политический фактор. Почему Евросоюз опять откладывает признание российских COVID-сертификатов и вакцины «Спутник V» — в материале «Известий».

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Зашли в тупик

При обсуждении взаимного признания сертификатов о вакцинации Москва и Брюссель сталкиваются с трудностями. Как рассказали «Известиям» в ЕК, Евросоюз уже передал российской стороне общую и техническую информацию об электронном паспорте здоровья ЕС (Digital Green Pass), однако полноценные переговоры так и не начались.

Переговоров пока нет, речь идет лишь об обмене технической информацией. 14 июля в Минздраве России состоялось техническое совещание, на котором делегация ЕС представила вышеупомянутую информацию российским властям, — заявили «Известиям» в пресс-службе ЕК.

Как сообщил в июле этого года посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, с предложением признать COVID-сертификаты друг друга Брюссель обратился в российский Минздрав. В ведомстве эту информацию тогда подтвердили. «Полагаем целесообразным поддержать инициативы по конструктивному международному диалогу в части облегчения трансграничного перемещения вакцинированных против COVID-19 граждан», — сказали «Известиям» в министерстве.

Нажим ожидания
сертификат
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 17 августа на встрече с преподавателями Калининградской области, двусторонние контакты по сертификатам подтвердил. Правда, тогда он отметил, что в переговорах присутствуют некие «признаки торможения». Они касаются унификации технологических подходов и защиты персональных данных. «К огромному сожалению, западные коллеги к такому полноценному взаимодействию пока не готовы», — заключил шеф российской дипломатии. 22 августа замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и Евросоюз могут оперативно взаимно признать сертификаты о вакцинации, но только «если в вопрос не вмешается политика».

Сейчас создается впечатление, что продвигать тему с признанием сертификатов Евросоюз не спешит. Брюссель считает, что пока российские документы не до конца соответствуют европейским стандартам.

Евросоюз может признать равноценными документы третьих стран при условии, что они настолько же надежны и совместимы, как Цифровой сертификат вакцинации ЕС. Соблюдение европейских стандартов помогло бы гораздо быстрее принять решение о равнозначности документов, — заявили «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии.

Нажим ожидания
отель
Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Со стороны России диалог с ЕС о признании «ковидных паспортов» ведут представители Минздрава и Центра имени Гамалеи при поддержке МИДа. На вопрос «Известий» о том, в какие сроки Москва и Брюссель признают сертификаты друг друга, в Минздраве не ответили. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Александр Ховаев заявил «Известиям», что информацией о ходе переговоров в центре не владеют.

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Исследование продолжается

Пока Россия находится «в зоне ожидания», ЕС активно признает COVID-паспорта других стран. С 20 августа документы о вакцинации Украины, Турции и Северной Македонии принимаются на территории Евросоюза на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС. Это связано с тем, что Киев, Анкара и Скопье одобрили препараты из европейского портфеля. Удивление вызвало решение ЕК признать сертификаты Республики Сан-Марино, где большинство жителей вакцинировались «Спутником V». Это не привело к автоматическому одобрению российского препарата на территории ЕС, но дало повод говорить о такой перспективе.

Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам — ЕМА) до сих пор не вынес по российской вакцине окончательного вердикта. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ЕМА, сейчас «Спутник V» проходит циклический обзор (rolling review). Он будет продолжаться до тех пор, пока не будут получены все необходимые данные для выдачи разрешения на продажу препарата в ЕС.

Пока продолжается оценка вакцины, мы не можем комментировать полученные при исследовании данные или раскрывать какие-либо другие детали. Такая информация будет включена в окончательный отчет об оценке. EMA сможет прокомментировать возможные сроки одобрения вакцины только после того, как заявка на разрешение на продажу будет направлена в агентство, — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Нажим ожидания
вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Более обнадеживающе звучат заявления ВОЗ: так, 11 августа заместитель гендиректора организации Марианджела Симао рассказала, что получить одобрение ВОЗ «Спутник V» сможет уже «к середине следующего месяца». В этом случае привитым россиянам могут открыть двери в том числе и в ЕС. Как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, согласно рекомендациям Евросоюза, въезд в страны объединения разрешен лишь гражданам, полностью привитым одной из одобренных Брюсселем вакцин. «При этом государства-члены могут разрешить въезд людям, привитым препаратами, которые попали в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», — добавили в ЕК.

Несмотря на то что переговоры между Россией и ЕС затягиваются, Москва продолжает сотрудничество с отдельными странами Союза. Так, на новый уровень в сфере борьбы с COVID вышли российско-венгерские контакты. Как заявил 24 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, к концу 2021 года Будапешт рассчитывает получить необходимые технологии, чтобы уже в 2022-м наладить у себя производство «Спутника V».

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