«ЭпиВакКорону» хотят очень многие страны»

Синтетические пептиды в «ЭпиВакКороне», которые копируют участки S-белка коронавируса, заменят на биотехнологические, рассказал в интервью «Известиям» руководитель производственной площадки вакцины в Подмосковье, генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов. Замена пептидов произойдет уже в 2022 году. Однако они полностью идентичны тем, которые сейчас лежат в основе вакцины «Вектора». Кроме того, Петр Родионов рассказал о том, что было самым сложным в создании новой производственной площадки, на какие этапы делится создание «ЭпиВакКороны», а также о том, что фармкомпания задумывается о разработке нового лекарства от постковида.

ЭпиВакКорону Генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Как началась история создания «ЭпиВакКороны» на вашей площадке?

— К нам обратился РФПИ . Это было в середине сентября 2020 года. Они спросили: есть ли у нас технология производства белка-носителя? «Вектор» искал промышленного партнера. Мы оценили и поняли, что их технология очень похожа на нашу технологию производства инсулина. Тем более что «Вектор» очень хорошо всё описал. Единственное, они делают 100 тыс. доз в месяц, а нам нужно было сделать 5 млн. Мы провели телеконференцию с «Вектором», потом поехали в Новосибирск, посмотрели на их производство и сказали «да». Нам дали месяц, хотя обычно масштабирование длится шесть-девять месяцев. С этого момента мы работали без выходных .

— Что вам дали специалисты «Вектора»? Инструкцию? Рецепт?

— Лабораторный регламент. Но у них ферментер (емкость для выращивания культур микроорганизмов в контролируемых стабильных условиях.— «Известия») — 200 л. А у нас 3 тыс. л. Для того чтобы увеличить количество выпускаемого белка-носителя, нужно провести масштабирование. По сути, это процесс подбора условий культивирования при смене оборудования. И, несмотря на лабораторный регламент, когда мы начинаем воспроизводить условия, они могут не воспроизвестись один в один. Там разные факторы: частота вращения мешалки, аэрация, РН, буферы, подкормка. То есть порядка 10–15 параметров нужно заново подобрать. Плюс межоперационный контроль. Мы на каждой стадии должны проверять полупродукты, чтобы в конце не обнаружить, что вакцина не получилась.

ЭпиВакКорону Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Так каков «рецепт» «ЭпиВакКороны»?

— Пептиды, которые копируют участки S-белка SARS-CoV-2, сажаются на белок. Потом их сорбируют на гидроокиси алюминия — это нужно для усиления иммунного ответа. Вот и всё.

— Кажется, что это легко сделать. Даже легче, чем борщ, который, как известно, у каждой хозяйки свой.

— А вот наша задача состоит как раз в том, чтобы сделать «борщ», который был бы абсолютно одинаков по всем партиям и идентичен вакцине «Вектора», выпускающейся в Новосибирске .

— Что в этом процессе самое сложное?

— Ограниченное время, которое нам дали, чтобы это масштабировать. У нас сейчас размер серии — 200 тыс. флаконов. А у «Вектора» — 5–10 тыс. флаконов. То есть мы должны масштабироваться в 20 раз . Одно дело — производство в небольшой лаборатории. Другое дело, если в этом задействованы сотни человек. Одна стадия должна переходить в другую бесшовно, и нужно так построить процесс, чтобы никто из них не мог бы повлиять на качество продукта. В этой цепочке каждый человек должен знать свое место. А цена ошибки очень высокая.

ЭпиВакКорону Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— А если не получилось, вы всё выливаете?

— Не просто выливаем, а мы должны это утилизировать через стоки . И это еще в условиях жестких временных ограничений. Когда идет классическая разработка, ты можешь заложиться на ошибки. Сейчас это невозможно. Из-за этого разработка некоторых других наших продуктов затормозилась, к сожалению.

— Что-то всё же пришлось слить в стоки?

— Это неизбежно. Но в маленьких объемах. Ранней разработкой у нас занимается Роман Драй, возглавляющий R&D-центр. Он у нас расположен под Петербургом, в Стрельне. Это особая зона. Там у нас есть возможность отрабатывать всё на малых объемах. Сначала это 5 л, потом происходит перемещение в 100-литровый ферментер. Потом 3 тыс. Как только мы получаем хороший результат на малом объеме, мы тут же это транслируем на больший. Впрочем, если у вас уже есть надежный результат на пяти литрах, то дальше это уже дело техники. Единственное, эффективность выхода готового продукта может быть чуть ниже на больших объемах.

— Так как вы провели тот месяц, который вам дали на масштабирование?

— Наша команда отнеслась к этому с большим энтузиазмом. У всех горели глаза. Появилось много идей. Наши сотрудники хотели поработать со штаммом, добавить другие вещества для роста бактерий. В этом эмоциональном позитивном порыве мы работали по 16 часов в сутки. Но наши инновационные идеи пришлось заморозить. Пока мы остановились на том решении, которое нам передал «Вектор».

— Вы хотели удешевить производство этими инновациями?

— Нет, мы хотели нарастить объемы . Это ведь сейчас основная задача. Из-за этого идет большая гонка. Спрос на вакцину реально большой. «ЭпиВакКорону» хотят очень многие страны . Сейчас у нас более пяти стран (я пока не могу назвать), с которыми мы ведем переговоры. Мы поставили себе задачу в октябре-ноябре уже в этих странах «ЭпиВакКорону» зарегистрировать. Но для этого мы должны быть точно уверены в том, что можем предоставить те объемы, о которых идет речь.

ЭпиВакКорону Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Может ли что-то пойти не так, и вы не сделаете столько доз, сколько пообещали? Такое ведь уже бывало у других производителей.

— Да. Такое бывало. И у нас чисто теоретически может быть. Тем не менее мы уже взяли все обязательства, какие только могли.

— Из скольких этапов состоит производство «ЭпиВакКороны»?

— Вся биотехнология— это, по сути, два этапа: Upstream и Downstream.

Upstream— это когда клетка растет, Downstream— это когда мы чистим то, что получилось. Upstream— это обычно один этап, одна ферментация, в ходе которой бактерия (в данном случае кишечная палочка E. Coli) производит искомый белок. Наша задача в первом этапе — сделать его как можно более коротким. Мы достигаем какого-то уровня роста клеток, и дальше наша задача эти клетки разорвать, извлечь продукт и передать его на стадию очистки. И дальше, на этапе очистки (Downstream), уже может быть много стадий: две, три, четыре. Это зависит от того, что требуется, и легко ли избавиться от примесей.

— Пептиды производятся параллельно белку-носителю?

— Да. Параллельно. Потом, когда произведены пептиды и белок, их нужно подготовить к тому, чтобы они соединились, так как сами по себе они этого делать не будут. Нужно создать определенную среду, чтобы близко к 100% обеспечить связь. Это мы называем стадией активации белка. И дальше уже добавление алюминия.

— «Вектор» производит пептиды синтетическим путем. Вы тоже?

— Пока синтетическим путем, но скоро начнем и биотехнологическим. Мы получаем те же самые пептиды новым способом. Природа происхождения пептидов на качество продукта не влияет. Мы это изучили. Они получаются одинаковыми. Есть одна тонкость, ноу-хау «Вектора», которое обеспечивает связь пептидов с белком. Но мы ее также воспроизвели на биотехнологических пептидах. Единственное, как вы можете их отличить, — по остаточным примесям.

— А как вы доказали, что пептиды те же?

— Мы измеряли массу. Мы отрезали по одной аминокислоте и доказывали, что последовательность та же самая. Этот способ мы отработали еще на инсулинах.

— То есть в новой вакцине уже не синтетические пептиды?

— Синтетические. На биотех-пептиды мы перейдем только в 2022 году. Их же надо еще наработать. Сейчас маштабирование идет точно по схеме «Вектора». И есть еще синтетические пептиды, чтобы производить вакцину.

— Вам пришлось закупить много оборудования? Говорят, его сейчас и купить-то сложно.

— Да, это так. Сейчас сроки поставок увеличились. Но для обещанных объемов мы уже купили всё, что нужно.

ЭпиВакКорону Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Что было закуплено?

— Некоторое дополнительное оборудование было закуплено для очистки в рамках процесса производства вакцины. Системы ВЭЖХ (высокоэффективной жидкостной хроматографии— один методов разделения сложных смесей веществ. — «Известия»), большие колонны для очистки, сорбенты (расходный материал), системы фильтрации.

— На это всё нужно много места?

— Нет. Наш принцип: много оборудования и мало места . При этом мы можем обеспечить двукратную потребность РФ в инсулине плюс еще сделать вакцину.

— А сколько в Подмосковье у вас работает людей?

— Около 400. Всего на всех площадках более 1,2 тыс.

— Когда мы уколемся подмосковной «ЭпиВакКороной»?

— В гражданский оборот она поступит в середине августа. 500 тыс. доз. 1 млн в середине сентября. И дальше по 5 млн доз в месяц.

— А в одной ампуле будет одна доза, как и раньше?

— Нет, пять. Одна — это очень неэффективно . Сейчас мы подготовили образцы и в августе сдадим в Минздрав. Условия транспортировки — 2–8 градусов, то есть нужен обычный холодильник.

— Задумываетесь ли вы, как фармацевтическая компания, которая занимается разработкой новых лекарств, о противовирусной терапии от COVID-19?