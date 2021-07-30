Появление на спрос: пять стран получат новые партии «ЭпиВакКороны»

В августе будут запущены в гражданский оборот первые партии вакцины «ЭпиВакКорона», которая изготовлена в подмосковном Оболенске на новом производственном участке компании «Герофарм». В четырех залах с новейшим оборудованием происходит перемешивание, разлив, упаковка флаконов и контроль качества. Производители уже договорились с пятью странами о поставках препарата. «Известия» вернулись с сильным впечатлением от новой производственной линии, которая была создана всего за четыре недели. Согласно плану, она будет выдавать 1 млн доз в месяц.

Реакторы запущены

О том, что для производства вакцин не хватает реакторов, говорят абсолютно все производители, которым сейчас критически важно масштабировать свое производство. Очередь за реакторам ними стоит на годы вперед. Здесь же в небольшой комнате нового производства «ЭпиВакКороны» расположены целых четыре.

Появление на спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Выглядят они, как большое железные бидоны, которые множеством трубок соединены между собой, а также с полом и потолком. Реакторы установлены в чистых комнатах, в них можно заглянуть только через стекло. Вход туда запрещен. В комнатах специальная температура, вентиляция и автоматические антимикробные фильтры — самая дорогая часть нового производства.

Эти биореакторы нужны для перемешивания белка-носителя, который поступает в виде раствора из города Пушкина Ленинградской области, — с другой производственной точки «Герофарма» — с пептидами (в виде порошка), а потом и адъювантом — алюминием, который усиливает иммунный ответ.

Появление на спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Сейчас мы работаем точно по схеме «Вектора», — вакцина получается абсолютно идентичная, — объясняет директор R&D центра ГЕРОФАРМ Роман Драй. — Сначала мы хотели немного оптимизировать процесс, но на все налаживание производства нам был выделен только месяц. Это критически малое время для того, чтобы наладить производство вакцины. Поэтому мы решили пока ничего не менять. Впоследствии мы хотим помещать в одну ампулу пять доз. Сейчас одна доза идет на один флакон, — именно так «ЭпиВакКорона» разливается в «Векторе».

На просвет

В следующем зале расположен аппарат, который отбраковывает треснувшие ампулы для разлива. Под затемненным стеклом расположено кольцо с подсвечивающимися ампулами, они фотографируются каждую долю секунды. Бесконечные вспышки должны обеспечить качественные снимки ампул. После робот сравнивает их с теми, которые заданы ему в качестве образца.

Появление на спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Треснувшие ампулы отбраковыватся, а в целые наливается одна доза — 0,5 мл. После этого «ЭпиВакКорона» поступает в маркировочный цех. Он самый большой. Длинная линия постепенно продвигает пузырьки с красными крышками по дороге ленты. На каждом этапе проставляется серия, бата выпуска, годность, QR-код.

Затем ампулы по несколько штук упаковываются в небольшие партии, а потом и в коробки. В каждой коробке 72 пачки по 10 флаконов. Именно в этом виде вакцина поступит в гражданс кий оборот. По словам генерального директора «Герофарм» Петра Родионова, поступление планируется уже в середине августа. Кроме того, вакцину ждут в других странах.

Появление на спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— У нас есть уже договоренности с пятью другими странами о поставке «ЭпиВакКороны», — рассказал «Известиям» Петр Родионов. — К сожалению, я не могу пока раскрыть какие именно это страны. Честно говоря, — это только те, на которые нам хватило производственных мощностей. А хотели заказать вакцину гораздо больше государств.

Месяц на все

Компания «Герофарм» открыла в Московской области завод еще в 2013 году, в рамках федеральной стратегии «Фарма-2020». Теперь это ведущий промышленный производитель инсулина по принципу полного цикла. Кроме того, на заводе производятся пептидные препараты, — опыт работы с такими белками у специалистов компании есть. Именно это стало причиной масштабирования пептидной вакцины «Вектора» на площадке «Герофарма».

Появление на спрос Петр Родионов директор компании «Герофарм», первый заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков и генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов (слева направо) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Старт производству «ЭпиВакКороны» 30 июля дали глава Роспотребнадзора Анна Попова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На пресс-конференции, посвященной запуску производственной линии, присутствовали первый заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков и генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов.

По словам Максютова, «ЭпиВакКороной» провакцинировались уже 1 млн человек.

— Вакцина «ЭпиВакКорона» в гражданском обороте уже более девяти месяцев, с октября 2020 года, и в широком применении с апреля этого года, — напомнил он. — На сегодня полный цикл вакцинации прошли уже более миллиона наших граждан. И мы с уверенностью можем утверждать, что вакцина прекрасно показала себя в применении. Мы постоянно анализируем все побочные эффекты среди привитых как в рамках клинических исследований, так и в рамках гражданского применения.

Появление на спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем