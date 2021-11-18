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В РФПИ назвали возможные сроки взаимного признания COVID-сертификатов

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Позитивные новости по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса можно ожидать в 2022 году. Об этом 18 ноября заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Вопрос признания вакцинных сертификатов — это действительно важнейший вопрос. Им занимается Минздрав России. Мы ожидаем какие-то позитивные новости, скорее всего, уже в следующем году, но опять-таки этот вопрос больше к Минздраву России», — сообщил он в ходе встречи на площадке Bell.Club Live.

Ранее, 15 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на положительное решение по взаимному признанию РФ и Евросоюзом сертификатов о вакцинации от коронавируса в ближайшем будущем. По его словам, Минздрав РФ работает над этим. При этом Песков назвал личным делом каждого то, что некоторые граждане делают прививки за рубежом.

Тогда же сообщалось, что привитых «Спутником V» туристов начнут пускать в Израиль с 1 декабря. Днем ранее израильский министр туризма Йоэль Развозов рассказал, что страна очень ждет туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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