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Привитых «Спутником V» туристов начнут пускать в Израиль с 1 декабря

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Россияне, прошедшие вакцинацию «Спутником V», смогут въезжать в Израиль с 1 декабря 2021 года, при этом сама вакцина будет признана в стране с 15 ноября. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщается в совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.

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Уточняется, что перенос сроков до 1 декабря обусловлен сложностями юридического и технического характера.

«До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт. Решено, что с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину «Спутник V», — приводит ТАСС заявление.

Днем ранее израильский министр туризма Йоэль Развозов рассказал, что страна очень ждет туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года.

28 октября минздрав Израиля утвердил схему въезда с 15 ноября иностранных туристов, которые вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V». Въезд в страну разрешен для иностранных граждан, получивших две прививки не ранее 14 дней до начала поездки и не позднее шести месяцев на момент ее завершения.

Для пересечения израильской границы турист должен в течение 14 дней до момента въезда не находиться в стране из списка тех, что входят в так называемую красную зону по угрозе распространения COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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