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Израиль поделился планами по приему туристов из России до конца года

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Израиль очень ждет туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года. Об этом 14 ноября рассказал израильский министр туризма Йоэль Развозов.

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По его словам, в период с 1 по 10 ноября открытия границ для туристов, привитых признанными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами, в Израиль приехало около 23 тыс. иностранцев.

«Я надеюсь, что и вакцинированных «Спутником V» гостей мы сможем принять в подобном объеме еще до конца 2021 года и на рождественские праздники», — цитирует израильского министра ТАСС.

28 октября минздрав Израиля утвердил схему въезда с 15 ноября иностранных туристов, которые вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V». Въезд в страну разрешен для иностранных граждан, получивших две прививки не ранее 14 дней до начала поездки и не позднее шести месяцев на момент ее завершения.

Для пересечения израильской границы турист должен в течение 14 дней до момента въезда не находиться в стране из списка тех, что входят в так называемую красную зону по угрозе распространения COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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