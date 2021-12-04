В ВОЗ назвали сроки инспекции в РФ по процедуре признания «Спутника V»

Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе организации.

«ВОЗ и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — Ред.) встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года», — рассказали «РИА Новости» в ВОЗ.

В организации подчеркнули, что инспекцию нельзя провести раньше, чем данные будут представлены и оценены.

Ранее, 3 декабря, глава РФПИ Кирилл Дмитриев завил, что ВОЗ не одобряет российскую вакцину «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий. Он отметил, что эффективность и безопасность вакцины подтверждены клиническими испытаниями и реальными данными во многих странах мира. Использование «Спутника V» одобрено в 71 государстве, подчеркнул Дмитриев.

30 ноября президент России Владимир Путин назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 важной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий, отметил глава государства.

Ранее, 16 ноября, глава РФПИ допускал, что «Спутник V» может быть одобрен ВОЗ до конца 2021 года. При этом глава Минздрава России Михаил Мурашко в этом же месяце заявлял, что российскую вакцину ВОЗ может признать в обозримой перспективе, политики и предвзятости в этом вопросе нет.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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