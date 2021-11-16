В РФПИ спрогнозировали срок регистрации «Спутника V» в ВОЗ

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) до конца 2021 года. Такой прогноз сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы поддерживаем отличный диалог с ВОЗ, за этот процесс ответственно Министерство здравоохранения, мы ожидаем одобрения к концу года, и ВОЗ сейчас преодолевает бюрократические процедуры», — сказал Дмитриев в эфире Bloomberg TV.

Днем ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» ВОЗ может признать в обозримой перспективе, политики и предвзятости в этом вопросе нет.

Мурашко не назвал точной даты признания «Спутника V». Он отметил, что процесс признания включает в себя две процедуры. Одна касается одобрения препарата ВОЗ, другая — взаимного признания сертификатов о вакцинации. Глава Минздрава РФ подчеркнул, что зарубежные эксперты считают, что на заводах, где производят вакцину, необходимо выполнить ряд стандартов.

Ранее, 12 ноября, помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что организация рассчитывает на следующей неделе получить полные данные по российской вакцине «Спутник V». По ее словам, стороны также обсудят визиты экспертов ВОЗ в институт им. Гамалеи и на предприятия производства препарата.

«Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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