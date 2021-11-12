В ВОЗ завили об ожидании получения данных по «Спутнику V» на следующей неделе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на следующей неделе получить полные данные по российской вакцине «Спутник V». Об этом заявила 12 ноября на брифинге в Женеве помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
«Процесс возобновился. Мы находимся в контакте с заявителем, с правительством России, различными структурами руководства РФ. И мы рассчитываем провести на следующей неделе встречу, чтобы получить полное досье по Спутнику V», — пояснила она.
По ее словам, стороны также обсудят визиты экспертов ВОЗ в институт им. Гамалеи и на производства препарата.
«Надо урегулировать еще несколько вопросов, прежде чем процесс завершится. Но процесс возобновился, и это уже хорошая новость», — сказала эксперт ВОЗ.
Ранее 11 ноября стало известно, что ученые Минобороны РФ создали БАД против COVID-19. Это добавка «КовБАД», способна снизить концентрацию COVID-19 в организме больного в 16 раз.
11 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что российские ученые разрабатывают лекарство, способное подавлять размножение коронавируса. Он добавил, что такое лекарство будет подходить для лечения пациентов в тяжелом состоянии. Отмечалось, что клинические испытания назначены январь–апрель 2022 года.
10 ноября Гинцбург рассказал о разработке препарата из антител для лечения заболевших коронавирусом. Он подчеркнул, что испытания препарата начнутся также в январе следующего года.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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