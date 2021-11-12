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В ВОЗ завили об ожидании получения данных по «Спутнику V» на следующей неделе
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В ВОЗ завили об ожидании получения данных по «Спутнику V» на следующей неделе

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на следующей неделе получить полные данные по российской вакцине «Спутник V». Об этом заявила 12 ноября на брифинге в Женеве помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

«Процесс возобновился. Мы находимся в контакте с заявителем, с правительством России, различными структурами руководства РФ. И мы рассчитываем провести на следующей неделе встречу, чтобы получить полное досье по Спутнику V», — пояснила она.

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По ее словам, стороны также обсудят визиты экспертов ВОЗ в институт им. Гамалеи и на производства препарата.

«Надо урегулировать еще несколько вопросов, прежде чем процесс завершится. Но процесс возобновился, и это уже хорошая новость», — сказала эксперт ВОЗ.

Ранее 11 ноября стало известно, что ученые Минобороны РФ создали БАД против COVID-19. Это добавка «КовБАД», способна снизить концентрацию COVID-19 в организме больного в 16 раз.

11 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что российские ученые разрабатывают лекарство, способное подавлять размножение коронавируса. Он добавил, что такое лекарство будет подходить для лечения пациентов в тяжелом состоянии. Отмечалось, что клинические испытания назначены январь–апрель 2022 года.

10 ноября Гинцбург рассказал о разработке препарата из антител для лечения заболевших коронавирусом. Он подчеркнул, что испытания препарата начнутся также в январе следующего года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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