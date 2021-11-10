Гинцбург заявил о разработке лекарства из антител для лечения COVID-19

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что институт разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусной инфекцией.

«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», — подчеркнул Гинцбург, передает «РИА Новости» в среду, 10 ноября.

По его словам, испытания препарата вскоре начнутся.

«В январе месяце следующего года приступим к клиническим испытаниям, и надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев клинические испытания пройдем», — отметил Александр Гинцбург.

9 ноября кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал «Известиям» о том, что «Дельта»-штамм коронавируса имеет способность ускользать от нейтрализующих его антител, и на популяционном уровне он чуть более адаптирован, например, к поствакцинному иммунитету.

По мнению Крючкова, для нейтрализации данного штамма необходим больший уровень антител в организме человека.

В понедельник, 8 ноября, Александр Гинцбург заявил, что центр НИЦ имени Гамалеи провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы и пришел к выводу, что для защиты от «Дельта»-штамма необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител.

В свою очередь доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн назвал достаточным данное значение антител для защиты от коронавируса. Однако он добавил, что если этот уровень ниже, то человеку необходимо вакцинироваться.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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