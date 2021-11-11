В России начнут испытывать лекарство против COVID-19 для тяжелобольных

Российские ученые разрабатывают лекарство, способное подавлять размножение коронавируса, подходящее для лечения пациентов в тяжелом состоянии. Об этом 11 ноября заявил «РИА Новости» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем», — сказал он.

Начало проведения клинических испытаний нового препарата намечено на январь 2022 года, а окончание — через три-четыре месяца, уточнил Гинцбург.

По его словам, на сегодняшний день в России существуют лекарственные препараты, подавляющие размножение коронавирусной инфекции, но они «не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии».

Лекарство для подавления размножения вируса будет готово позже, после изготовления препарата на основе антител к COVID-19, подытожил директор НИЦ им. Гамалеи.

10 ноября Гинцбург рассказал о разработке препарата из антител для лечения заболевших коронавирусом. Он подчеркнул, что испытания препарата начнутся также в январе следующего года.

В тот же день пресс-центр Республики Саха (Якутия) сообщил о том, что в широкое производство может быть запущена биологически активная добавка «Бетукладин», созданная из березы и ягеля для борьбы с последствиями COVID-19. Отмечалось, что препарат способен выводить из организма токсины, обладают иммуномодулирующим и антибактериальным действиями.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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