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В Якутии создали биопрепарат для борьбы с последствиями COVID-19

В Якутии создали биопрепарат из березы и ягеля для борьбы с последствиями COVID-19
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Биологически активная добавка «Бетукладин», разработанная якутскими учеными из Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, прошла сертификацию Роспотребнадзора и теперь может быть запущена в широкое производство. Об этом 10 ноября сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия).

Биодобавка создана из березы и ягеля для борьбы с последствиями COVID-19. Препарат содержит вещества, которые выводят из организма токсины, обладают иммуномодулирующим и антибактериальным действиями.

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Изначально ученые начали разработку биопрепарата для профилактики при лечении гепатита и туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью и самого опасного из сывороточных гепатитов — гепатита «В+D». Однако в ходе клинических испытаний «Бетукладин» зарекомендовал себя еще и как эффективное средство профилактики и восстановления после перенесенного COVID-19.

«Препарат сокращает и облегчает протекание болезни, купирует развитие «синдрома усталости» и депрессии на этапе реабилитации, к сожалению, весьма характерных для переболевших COVID-19, особенно в тяжелой форме и в средней степени тяжести», — сказал вице-президент Академии наук РС (Я), главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Борис Кершенгольц.

10 ноября стало известно, что содержащееся в черном перце вещество пиперин способно блокировать распространение коронавируса. Такой вывод сделали петербургские ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

В тот же день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что институт разрабатывает препарат из антител для лечения COVID-19. Первые испытания, отметил он, начнутся уже в январе 2022 года.

9 ноября главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов сообщил о завершении исследований нескольких препаратов, которые можно будет применять для помощи пациентам с COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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