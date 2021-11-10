Ученые доказали способность пиперина в черном перце блокировать COVID-19

Содержащееся в черном перце вещество пиперин способно блокировать распространение коронавируса. Такой вывод сделали петербургские ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера после исследований, соответствующая публикация размещена 9 ноября в журнале Biomedicines.

По информации одного из авторов статьи, главного научного сотрудника ИНЦ РАН Ольги Остроумовой, создание препаратов, блокирующих белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции (SARS-CoV-2), может помочь снизить темпы распространения COVID-19. Так как коронавирус постоянно мутирует, эти белки также изменяются, а препараты перестают быть эффективными.

В связи с этим исследования, пояснила Остроумова, были основаны на изучении веществ, блокирующих не белковое соединение, а слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса.

«Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение — пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей», — сообщила ученый «Ведомостям».

Распространение SARS-CoV-2 прекращается из-за того, что вирусная липидная оболочка, свойства которой меняет пиперин, теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, а вирус, в свою очередь, не проникает внутрь клеток, добавила Остроумова. Она заключила, что COVID-19, при этом, не сможет стать устойчивым к пиперину, поскольку вирус не может полностью избавиться от липидной оболочки, а мутации вируса не практически ее не затрагивают.

10 ноября Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что институт разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом. Первые испытания, отметил он, начнутся уже в январе 2022 года.

9 ноября главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов сообщил о завершении исследований нескольких препаратов, можно будет применять для помощи больным COVID-19.

В этот же день глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила о завершении второй фазы клинических исследований этиотропного препарата от коронавируса «Мир-19».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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