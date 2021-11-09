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В ФМБА заявили о завершении второй фазы испытаний препарата «Мир-19» от COVID-19

Скворцова: вторая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса «Мир-19» завершена
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Препарат от COVID-19 «Мир-19» завершает вторую фазу клинических исследований. Об этом 9 ноября рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе приветствия участников десятой международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021».

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«Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 «Мир-19», который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований», — сказала она.

В середине октября в ФМБА сообщили, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. 14 октября государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата.

7 сентября начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко допустила, что препарат «Мир-19» будет эффективен при использовании его в качестве постконтактной профилактики, то есть в том случае, когда контакт с больным COVID уже произошел.

При этом завлабораторией Института иммунологии Илья Кофиади считает, что препарат можно считать первым в мире средством, способным специфически лечить COVID-19.

Препарат состоит из двух компонентов: действующего вещества — малых интерферирующих РНК и пептида — носителя. С помощью активного компонента — малых интерферирующих РНК — препарат разрушает конкретный участок генома вируса, отвечающий за его репликацию (способность к размножению). В результате лабораторных испытаний ученые обнаружили, что «Мир-19» в 10 тыс. раз снизил концентрацию вируса у инфицированных животных.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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