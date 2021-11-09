В России завершаются исследования ряда препаратов для пациентов с COVID

В России заканчиваются исследования нескольких препаратов, которые можно будет применять для помощи больным коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

«Сейчас вот заканчиваются клинические исследования еще нескольких препаратов противовирусных, которые в ближайшее время, вероятнее всего, также станут доступны для нашей практической медицины, чтобы оказывать помощь пациентам с COVID-19», — отметил Чуланов.

В тот же день глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила о завершении второй фазы клинических исследований этиотропного препарата от коронавируса «Мир-19».

В середине октября в ФМБА сообщили, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. 14 октября государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата.

7 сентября начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко допустила, что препарат «Мир-19» будет эффективен при использовании его в качестве постконтактной профилактики, то есть в том случае, когда контакт с больным COVID уже произошел.

При этом завлабораторией Института иммунологии Илья Кофиади считает, что препарат можно считать первым в мире средством, способным специфически лечить COVID-19.

Препарат состоит из двух компонентов: действующего вещества — малых интерферирующих РНК и пептида — носителя. С помощью активного компонента — малых интерферирующих РНК — препарат разрушает конкретный участок генома вируса, отвечающий за его репликацию (способность к размножению). В результате лабораторных испытаний ученые обнаружили, что «Мир-19» в 10 тыс. раз снизил концентрацию вируса у инфицированных животных.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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