Ученые Минобороны РФ создали БАД против COVID-19

Ученые Министерства обороны России создали биологически активную добавку «КовБАД», способную снизить концентрацию COVID-19 в организме больного в 16 раз. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда», опубликованном 12 ноября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал­-лейтенант Игорь Кириллов.

«В 27-м Научном центре (Минобороны — Ред.) разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма», — отметил он.

Кириллов рассказал, что в начале ноября была проведена оценка эффективности таких БАДов в отношении коронавирусной инфекции, после чего на один их них, «КовБАД», было получено свидетельство о государственной регистрации.

Эксперименты показали, что уже на второй день применения «КовБАД» присутствие вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой день — в 16 раз, добавил начальник РХБЗ.

По его словам, использование нового БАДа помогает человеку легче перенести COVID-19.

11 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что российские ученые разрабатывают лекарство, способное подавлять размножение коронавируса. Он добавил, что такое лекарство будет подходить для лечения пациентов в тяжелом состоянии. Отмечалось, что клинические испытания назначены январь-апрель 2022 года.

10 ноября Гинцбург рассказал о разработке препарата из антител для лечения заболевших коронавирусом. Он подчеркнул, что испытания препарата начнутся также в январе следующего года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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