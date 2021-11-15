Мурашко заявил об отсутствии политики в процессе признания ВОЗ «Спутника V»

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать в обозримой перспективе. Политики и предвзятости в этом вопросе нет. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Был ряд административных процедур, которые требовалось выполнить. Дальше вакцина может идти своим путем, регистрироваться. Коллеги из ВОЗ настроены позитивно. Уверяю, тут нет никакой политики или предвзятости. Речь о сложной бюрократической системе со своими правилами и протоколами. Никто не сомневается в эффективности «Спутника», но нужно соблюсти определенные формальности», — сказал Мурашко в интервью ТАСС.

Мурашко отметил, что признать «Спутник V» могут в обозримой перспективе, однако конкретной даты не назвал. Он отметил, что процесс признания включает в себя две процедуры. Одна касается одобрения препарата ВОЗ, другая — взаимного признания сертификатов о вакцинации.

Глава Минздрава РФ подчеркнул, что зарубежные эксперты считают, что на заводах, где производят вакцину, необходимо выполнить ряд стандартов.

«Сейчас должен быть представлен финальный отчет. Я его видел, он очень объемный, многостраничный», — добавил министр здравоохранения.

Ранее, 12 ноября, помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что организация рассчитывает на следующей неделе получить полные данные по российской вакцине «Спутник V». По ее словам, стороны также обсудят визиты экспертов ВОЗ в институт им. Гамалеи и на производства препарата.

В тот же день президент России Владимир Путин призвал как можно скорее признать сертификаты о вакцинации от коронавируса в мире. Также российский лидер подчеркнул, что ВОЗ могла бы ускорить признание вакцин и препаратов от COVID-19.

Ранее в тот день в Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» рассказали, что Россия готова подать официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса. Отмечается, что Москва уже представила необходимые документы для взаимного признания COVID-паспортов.

«Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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