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Путин назвал взаимное признание вакцин важной мерой в борьбе с пандемией

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Президент России Владимир Путин 30 ноября назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 важной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«Можно эффективно бороться (с пандемией коронавируса — Ред.), только скоординировав действия всего мирового сообщества. Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса», — сказал он на инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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По словам Путина, понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий.

18 ноября гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что позитивные новости по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса можно ожидать в 2022 году. По его словам, этим вопросом занимается Минздрав РФ.

Ранее, 15 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на положительное решение по взаимному признанию РФ и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса в ближайшем будущем. Также он подчеркнул важность этого международного признания и интерес к этому у граждан России.

12 ноября Путин призвал как можно скорее признать сертификаты о вакцинации от коронавируса в мире. Он подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) могла бы ускорить признание вакцин и препаратов от COVID-19.

2 ноября постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) вскоре смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса при условии, если будет достигнут ряд договоренностей. Он также отметил, что существует заинтересованность в ускорении процесса признания сертификатов, поскольку это будет способствовать увеличению турпотоков.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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