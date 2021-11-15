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Песков выразил надежду на взаимное признание вакцин с Евросоюзом

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В Кремле надеются на положительное решение по взаимному признанию РФ и Евросоюзом сертификатов о вакцинации от коронавируса в ближайшем будущем. Об этом заявил на брифинге 15 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ведется работа над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, и в данном случае наш Минздрав ведет эту работу. И мы надеемся, что все-таки уже в обозримой перспективе какой-то результат, положительный результат, мы получим», — сказал он.

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Также представитель Кремля подчеркнул важность этого международного признания и интерес к этому у граждан России.

«Это важно для наших граждан... Мы сейчас ожидаем, что завершится успешно работа по признанию сертификатов о вакцинации — это необходимо для всех граждан», — сказал он.

При этом Песков назвал личным делом каждого то, что некоторые граждане делают прививки за рубежом.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что привитых «Спутником V» туристов начнут пускать в Израиль с 1 декабря.

Днем ранее израильский министр туризма Йоэль Развозов рассказал, что страна очень ждет туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года.

28 октября минздрав Израиля утвердил схему въезда с 15 ноября иностранных туристов, которые вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V». Въезд в страну разрешен для иностранных граждан, получивших две прививки не ранее 14 дней до начала поездки и не позднее шести месяцев на момент ее завершения.

Для пересечения израильской границы туристу необходимо в течение 14 дней до момента въезда не находиться в стране из списка тех, что входят в так называемую красную зону по угрозе распространения COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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