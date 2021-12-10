В РФ сочли возможным ускорение признания «Спутника V» в Европе

Одобрение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ускорит признание препарата в европейских государствах. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе форума «Сделано в России».

«Конечно (ускорит. — Ред.), если это ВОЗ будет принято — все входят в эту организацию, правильно? Сегодня мы с каждой страной подписываем в отдельности двусторонние соглашения о взаимопризнании вакцинированных, чтобы обеспечить большую и лучшую мобильность гражданам нашей страны», — сказал глава ведомства.

Ранее, 4 декабря, ВОЗ сообщила, что планирует провести в России инспекцию для оценки препарата «Спутник V» не ранее января 2022 года.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев днем ранее заявил, что российскую вакцину до сих пор не одобрили лишь из-за бюрократических причин. Он подчеркнул, что регуляторы из 71 страны уже одобрили применение «Спутника V», и выразил надежду, что ВОЗ последует их примеру в ближайшем будущем. Вакцинированные «Спутником V» могут посетить 31 страну и после одобрения вакцины это число только возрастет, указал Дмитриев.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Минздрав РФ и РФПИ работают над регистрацией «Спутника V» в Европе. По его словам, в Евросоюзе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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