«Всегда найдутся недовольные, мы обязаны просто следовать миссии»

Российский Красный Крест отправит гуманитарный груз для мигрантов и беженцев на белорусской границе, сообщил в интервью «Известиям» председатель общероссийской общественной организации Павел Савчук. Восстановление утерянных за последние годы отношений с национальными обществами Красного Креста в соседних странах — одна из основных задач организации. Об итогах года работы обновленного РКК в преддверии 155-летия организации, поручениях президента, проекте по восстановлению от ковида и многом другом — читайте в интервью.

Долгосрочная помощь

— Российский Красный Крест активно оказывал помощь пострадавшим от ЧС, потрясших Россию в этом году. В том числе семьям погибших и пострадавшим в результате аварии 25 ноября на шахте «Листвяжная», когда погибли 51 человек, 58 были госпитализированы. Сколько средств удалось собрать и когда эти деньги дойдут до получателей?

— Это самое тяжелое направление нашей деятельности — и эмоционально, и физически. Но мы должны выполнять этот долг, как бы ни было тяжело. Региональные отделения включаются в эту работу, даже когда сами являются пострадавшими. Так было на Дальнем Востоке во время наводнений: само региональное отделение затопило, у сотрудников пострадали дома, но они помогали.

Фото: пресс-служба РРК Павел Савчук

С этого года мы следуем новому принципу оказания помощи пострадавшим при ЧС. Он подразумевает тесную координацию с местными властями и нашими крупнейшими банками, чтобы сборы были централизованными, прозрачными и удобными. В соответствии с новым стандартом для распределения собранных средств создается спецкомиссия, которая формируется из числа представителей центрального и регионального отделений РКК, органов власти, общественности или группы пострадавших. Это первый этап.

Второй — заседание правления РКК, которое утверждает решение спецкомиссии. Это юридический момент — по закону о благотворительности мы не можем всё отдать на откуп. Затем начинается расходование.

При этом хочу подчеркнуть — перед нами не стоит задача просто раздать деньги в первые же дни после трагедии. Для этого есть достаточно продвинутая система экстренной помощи и выплат со стороны федерального и регионального бюджетов. Наша задача — подумать о потребностях пострадавших, которые возникнут позже. А они точно возникнут — мы знаем по опыту.

Например, мы собирали средства для пострадавших в казанской гимназии № 105 (11 мая 2021 года выпускник Ильназ Галявиев открыл огонь в школе, а также привел в действие СВУ; погибли семь детей и двое взрослых, пострадали 23 человека. — «Известия»). Некоторым по сей день ежедневно оказывается помощь, для них закупается специальное медицинское оборудование . Я не знаю, как бы они обошлись без этих средств — подобные затраты не всегда можно покрыть из других бюджетов.

Показательная ситуация: ребенок, пострадавший при нападении на школу в Казани, проходит лечение в Москве. У родителей есть еще один ребенок, который остается в Казани. И они вынуждены меняться. Ребенок проходит лечение больше полугода, представляете, сколько это перелетов? За чей счет эти перелеты должны покрываться? Тут как раз РКК может помочь собранными средствами.

Всегда найдутся недовольные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

После трагедии на «Листвяжной» мы собрали 110 832 408 рублей, и сейчас наш главный вопрос — обеспечены ли люди всем необходимым. Для этого мы общаемся с губернатором Кемеровской области, направляем запросы органам власти, наше региональное отделение на месте работает с соцработниками. Мы получаем информацию из разных источников, можем ее верифицировать и оказывать помощь координированно, не дублируя меры поддержки.

В Кемеровской области уже прошло первое заседание спецкомиссии. Основными направлениями оказания поддержки будут адресная помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим, оказание психосоциальной поддержки в долгосрочном периоде и санаторно-курортное оздоровительное лечение и отдых.

На выручку соседям

— Как тесно вы сотрудничаете с обществами Красного Креста других стран, в том числе соседними? Поддерживаете ли связь с украинским отделением?

— Один из важнейших компонентов работы РКК — восстановление утерянных когда-то связей с нашими братскими национальными обществами и другими участниками Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП). Все наши международные контакты — реальный инструмент оказания помощи в любой ситуации. Например, нам помогало Турецкое общество Красного Креста, когда в беде оказались российские туристы, а Греческий Красный Крест доставлял товары первой необходимости задержанным морякам.

С апреля, когда я возглавил Российский Красный Крест, мы провели 14 встреч с главами национальных обществ различных стран. В приоритетном порядке, конечно, это страны СНГ, а также Украина. Но и другие государства, с нацобществами которых мы традиционно поддерживали хорошие отношения: Италия, Норвегия, Турция и Швейцария.

Всегда найдутся недовольные Раздача Белорусским Красным Крестом медицинских масок беженцам с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов на белорусско-польской границе, Белоруссия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Что касается Украинского Красного Креста, то 20 сентября мы провели онлайн-встречу с президентом Общества Николаем Полищюком и презентовали друг другу свою работу. Надеюсь, мы будем и дальше работать над развитием двусторонних отношений. В сообществе Красного Креста мы откладываем в сторону политические разногласия, наша задача — гуманитарная помощь и поддержка.

С Белорусским обществом Красного Креста близкие отношения поддерживаются на протяжении десятилетий. Конечно, мы не могли остаться в стороне от тех вызовов, с которыми столкнулись коллеги. Поэтому РКК принял решение направить гуманитарный груз Белорусскому обществу Красного Креста, которое является координатором оказания гуманитарной помощи мигрантам и беженцам на границе с Польшей. Груз будет содержать санитарно-гигиенические наборы для детей и взрослых — именно то, что им необходимо в настоящий момент. Сейчас он формируется и будет готов к отправке на следующей неделе.

Общие вызовы

— В начале декабря президент России Владимир Путин встретился с главой МФОККиКП Франческо Роккой. Кроме того, господин Рокка пообщался с представителями ключевых российских ведомств. Какие направления работы они наметили?

— Одной из основных тем встречи Франческо Рокки и с президентом России, и с представителями ведомств стала поддержка РКК, принятие закона об организации, а также обсуждение глобальных гуманитарных кризисов в различных частях света, где Россия и национальный Красный Крест могут играть значимую вспомогательную роль.

В частности, у нас была насыщенная рабочая встреча с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Помимо вопросов, связанных с деятельностью РКК, мы обсудили возможность предоставления вакцины «Спутник V» Красному Кресту для гуманитарных целей . Этот процесс запущен в мае, и мы выступаем в нем в роли фасилитатора (от лат. facilis — «легкий, удобный», человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. — «Известия») взаимодействия МФОККиКП и российского правительства, в том числе при посредничестве нашего постпредства в Женеве.

В целом позиции российских министерств и МФОККиКП во многом схожи. Мы надеемся, что все проекты, которые были предметом обсуждения, — в частности, по вакцинам и развитию Российского Красного Креста, взаимовыгодны и усилят всех партнеров.

Всегда найдутся недовольные Встреча президента России Владимира Путина с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой (в режиме видеоконференции). Фото: пресс-служба администрации президента России/kremlin.ru

— Как Франческо Рокка оценивает деятельность Российского Красного Креста? Какие дал наставления?

— Российский Красный Крест состоял в федерации со времен основания и имел очень сильные позиции. За последние лет десять, конечно, они ослабли.

И Франческо Рокка, и представители ведомств отмечают позитивную динамику. Они поддерживают курс обновления и новую команду. Все давно этого ждали, ведь решение многих гуманитарных вопросов попросту невозможно без участия России, особенно в регионе СНГ.

Глава МФОККиКП дал много советов: как соблюдать баланс между оказанием помощи государству и соблюдением принципа беспристрастности и нейтральности, как выстроить работу, что необходимо учесть в законе о деятельности РКК, как привлекать волонтеров и в первую очередь молодежь. Он подчеркнул, что без молодежи нет будущего, и я всецело разделаю эту позицию.

В России есть фактор, который очень затрудняет работу, — это масштабы нашей страны. Одна из наших самых болевых точек — Дальний Восток , где РКК уже десятки лет ежегодно проводит операции. Этот год не стал исключением — помощь понадобилась людям в подтопленных районах вдоль устья Амура. Нам нужно повышать возможность реагирования в подобных ситуациях. Еще одно направление, на котором Франческо Рокка сделал упор, — это смягчение последствий изменения климата, в том числе тех же наводнений.

Мы также обсуждали возможность двусторонних обменов между Российским и Итальянским Красным Крестом, главой которого является Франческо Рокка. Он рассказал, что в Италии общество несколько лет назад проходило через те же процессы, что и мы сейчас. К слову, с определенным кризисом столкнулись многие национальные общества, а после череды изменений вернулись на высокие позиции.

Мы открыты для рекомендаций от коллег по движению, но бережем и опыт, накопленный за полтора века — в следующем году исполнится 155 лет с тех пор, как Александр II создал Российский Красный Крест. Мы стремимся взять из него самое лучшее и имплементировать в текущую деятельность организации. Конечно, с учетом новых вызовов и международного опыта Красного Креста.

Особый статус

— Законопроект о деятельности Российского Красного Креста сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Когда, по вашим оценкам, он может быть принят? Как новый закон изменит работу организации, поможет ли устранить препятствия, с которыми сейчас сталкивается Красный Крест?

— Подобные законы есть в 60 странах, и тут мы не на передовых позициях, хотя вопрос поднимался не единожды. С марта мы совместно с Минздравом работали над новой версией законопроекта. В документе необходимо учесть и мировой опыт, и стандарты, и положения женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним, и положения устава Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Во-первых, закон определит наш правовой статус. Сейчас де-юре Российский Красный Крест — одна из десятков тысяч некоммерческих организаций . Хотя для выполнения миссии, возложенной на нас, конечно, нужны дополнительные инструменты.

Всегда найдутся недовольные Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Автор цитаты Поэтому закон определяет не только задачи и цели работы (мандат РКК, о котором мы постоянно говорим), но и необходимые для их реализации преимущества.

В частности, Российскому Красному Кресту нужны помещения для оказания стационарных и полустационарных услуг, размещения Центров здоровья и долголетия, выдачи гуманитарной помощи, учебных центров и приема людей. Ресурсы и возможности, которые сохранились у РКК после определенного застоя, не такие большие. В июне президент России Владимир Путин поручил полпредам в регионах проработать вопрос выделения помещений для отделений РКК, возможность их предоставления будет прописана и в законе.

Мы надеемся, что сохранятся прописанные в законопроекте преференции в части льготного налогообложения и льгот по таможенным пошлинам . Например, тот груз, который мы сейчас повезем в Белоруссию, не облагается пошлинами, потому что речь о пространстве ЕврАзЭС. Но при передаче гуманитарной помощи в страну вне союза этот вопрос возникнет. Кроме того, в законе есть пункт, касающийся предоставления материалов по запросу РКК для оказания помощи — например, списков пострадавших, которые включают их персональные данные.

Всегда найдутся недовольные Беженцы с Ближнего Востока получают гуманитарную помощь по дороге в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В документе также прописана необходимость соблюдения и уважения Российской Федерацией и органами власти тех основополагающих принципов, в соответствии с которыми мы обязаны работать. И, конечно, в нем обозначается вспомогательная роль РКК по отношению к государству в социальной и гуманитарной сферах, в сфере здравоохранения.

Мы видим понимание важности этого законопроекта на самом высоком уровне — об этом говорил президент. Поэтому высоки шансы, что он будет принят в ближайшее время. Если в законе сохранятся те смыслы, которые мы закладывали, он в перспективе сможет трансформировать гуманитарную сферу в нашей стране.

Сопротивление на местах

— Сейчас у РКК 600 местных отделений по всей стране. В отдельных регионах у Красного Креста возникали проблемы с поиском помещений. Какие субъекты РФ сейчас сильнее всего «оголены»? Изменилась ли ситуация после поручения президента?

— Есть два региона, в которых пока вообще нет отделений, — это Магаданская область и Еврейская автономная область. Надеемся, уже в первые месяцы 2022 года сможем говорить, что Российский Красный Крест работает во всех 85 регионах.

Автор цитаты С апреля 2021 года мы открыли семь реготделений.

К сожалению, за последние 5–7 лет РКК терял региональные представительства. По разным причинам — организационным, кадровым . Сейчас мы стараемся оживить сохранившиеся. Для этого разработали и утвердили единые направления их работы, в том числе методические материалы. Большая часть тех субсидий, которые нам выделены государством, пойдет именно региональным отделениям.

После поручения президента помещения получили только 18 отделений в субъектах. В ряде случаев нам отказывали, а в других мы получали непригодные и неприемлемые для использования объекты, в ремонт которых нужно вкладывать миллионы — таких средств у нас нет.

Всегда найдутся недовольные Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Мы продолжаем вести переговоры с полпредствами и властями Воронежской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Курской и Ленинградской областей. Где-то они затягиваются. При этом попытки достучаться отвлекают нас от реальной помощи людям, и мы надеемся, что коллеги это поймут и перейдут от формального подхода к деятельной помощи гуманитарной организации.

Но есть и позитивные примеры. В нескольких регионах после поручения президента установилось эффективное взаимодействие — это Иркутская, Кемеровская и Липецкая области, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. Благодаря новой инфраструктуре региональные отделения смогут больше помогать людям, а это общая задача и Красного Креста, и властей — мне кажется, не все отдают себе в этом отчет.

Запущенные проекты

— 1 декабря РКК запустил проект «Восстановись после COVID-19» в шести пилотных регионах. Не могли бы поподробнее о нем рассказать? Как будет устроено восстановление от постковидного синдрома?

— Это проект очень инновационный, которым заинтересовались и наши зарубежные коллеги, когда мы презентовали его в европейском офисе в Будапеште и в штаб-квартире в Женеве.

Два-три месяца мы готовились к запуску проекта в шести регионах — это Архангельская, Иркутская, Ростовская и Саратовская области, а также Дагестан и Кабардино-Балкария. Курс будет проводиться в специальных комнатах восстановления при региональных отделениях.

В октябре и ноябре мы совместно с партнерами из Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ провели циклы обучения для добровольцев — наших сотрудников. Они разобрали главные аспекты постковидных последствий, комплекс вестибулярной и дыхательной гимнастики, который является ядром проекта, — именно благодаря этой гимнастике происходит восстановление. В первую очередь мы делаем упор на дыхательную функцию, которая наиболее подвержена изменениям после перенесенного ковида.

Мы руководствовались научно обоснованным подходом, что, кстати, несвойственно для многих национальных обществ — в этом наше преимущество. Перед включением в программу (а ее участником может стать любой желающий; по нашим прогнозам, в следующем году это будет более 5 тыс. человек) участник проходит исследование функции внешнего дыхания, там же, в региональном отделении. Мы оцениваем их дыхательные резервы, а после курса восстановления проводим контрольное обследование и сравниваем показатели.

Всегда найдутся недовольные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мне как врачу и моим коллегам, которые курируют проект, очень интересны изучить результаты. Надеемся, что сможем внести вклад в восстановление пациентов после этого тяжелого заболевания.

— В этом году Российский Красный Крест опробовал в Ульяновской области систему подготовки социальных работников, медсестер и сиделок. Сколько специалистов планируется подготовить за 2022 год?

— Служба милосердия, которая объединяет как раз сиделок, соцработников и медсестер, — это наша основная историческая миссия, десятилетиями наработанная практика.

Стационарную социальную помощь получает около 100 человек — это одинокие люди, которые живут в наших домах милосердия, зачастую на протяжении всей жизни. Ценность этой помощи невозможно описать. Для этих людей стены палаты и сестры милосердия, которые за ними ухаживают, — вся их жизнь. И мы стараемся сделать ее не только максимально комфортной, но и интересной и разнообразной — насколько это возможно.

Сейчас у нас по стране работают более 40 центров здоровья и долголетия. На надомном социальном обслуживании у РКК 3,5 тыс. человек. При текущих ресурсах эта цифра очень весомая, но при общем количестве нуждающихся в России этот показатель, конечно, очень маленький.

В следующем году мы планируем в разы нарастить объемы оказываемой помощи. Для этого нужны кадры. Поэтому первый этап — создание учебных центров, которые уже работают в 10 пилотных регионах. Их основная задача на нынешнем этапе — как раз готовить сиделок, соцработников и младших медсестер.

Автор цитаты Кроме того, это проведение мастер-классов по родственному уходу, на сегодняшний день их прошло 38. В будущем рассчитываем эти объемы нарастить.

Учебные центры РКК станут хорошей точкой подготовки не только для наших собственных служб милосердия, но и для других общественных организаций, для некоторых коммерческих учреждений и для социальных учреждений государственной системы. Их число будет расти, пока планируется охватить ими более половины субъектов РФ.

Новая парадигма

— В структуре РКК произошло много изменений. Они не всегда проходили гладко: экс-председатель московского отделения Игорь Трунов обжаловал в суде решение о приостановлении его полномочий, бывшая глава центрального аппарата Раиса Лукутцова стала фигурантом дела о мошенничестве. Насколько обновился кадровый состав организации? Как отразились на ней скандалы?

— Когда я говорю о восстановлении отношений с международной структурой Красного Креста — это не просто оборот речи. В последние годы динамика РКК была отрицательной, а у федерации и комитета возникало много вопросов к его работе.

В апреле у нас состоялся, можно сказать, исторический съезд: РКК сам подошел к необходимости изменений. Поменялись председатель организации, высший руководящий орган правления, были утверждены новые изменения в устав, которые позволили закрепить обновленный порядок избрания председателей, а также закрепить принцип сменяемости, который в рамках международного движения является одним из ключевых. Мы установили ограничения в три срока, каждый из которых составляет пять лет.

Российский Красный Крест пошел по пути централизации . Но только для того, чтобы построить эффективную организацию, которая может оперативно реагировать на все вызовы, подключаться к помощи жертвам бедствий, работать на местах и предлагать адекватные меры поддержки. Не отсиживаться дома на самоизоляции и говорить, что, пока ко мне не придут и не попросят, я ничего не сделаю, а быть проактивным. На это сейчас направлена наша кадровая политика.

Раньше, например, могли открыться местные отделения без информирования об этом регионального. Ты мог совершенно случайно узнать, что в твоем регионе есть пять местных организаций, которые под логотипом и брендом Красного Креста собирают деньги, проводят какие-то акции и мероприятия . Вообще сам символ «красный крест» — символ нейтральности, гуманности, беспристрастности и возможности получения медпомощи, защищен женевскими конвенциями и может использоваться лишь ограниченным количеством организаций. Когда кто-то использует его в корыстных целях (а такие примеры у нас, к сожалению, были), мы вынуждены принимать меры.

Это не только требование нашей совести, это требование устава. РКК не должен быть ассоциацией различных некоммерческих организаций, которые живут по собственным правилам и при желании, например, позволяют себе уйти в отпуск на три месяца. Тем более это будет недопустимо после принятия закона, который устанавливает не только роль РКК, но и ответственность.

Всегда найдутся недовольные Здание офиса Российского Красного Креста в Москве Фото: РИА Новости/Андрей Теличев

Автор цитаты Если отделения не будут соблюдать правила и договоренности, мы перестанем быть единой федеральной организацией. А двух национальных обществ Красного Креста в одной стране быть не может — это один из основополагающих принципов движения.

Что касается московского отделения, то там изменения назревали несколько лет. Спросите у любого москвича: видел ли он логотип Красного Креста, результаты его работы? Он ответит отрицательно. Когда в столице были введены жесткие ограничительные меры из-за ковида и многие люди оказались в уязвимом положении, где был московский Красный Крест? Некоторые районные отделения проявляли активность, но делали это по собственной инициативе.

Поэтому идет легитимный процесс изменений в отделении. В начале 2022 года на конференции будут демократически избраны новый председатель и президиум. Будем надеяться, что мы скоро сможем увидеть сильный помогающий Красный Крест в столице.