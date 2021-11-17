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На помощь пострадавшим от ЧС аграриям ДФО выделят 1,4 млрд рублей

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Около 1,4 млрд рублей правительство России направит на помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций аграриям Дальнего Востока. Об этом в среду, 17 ноября, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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«Мы уже оказывали поддержку жителям, которые потеряли свои дома и имущество, а также направили средства на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий, вызванных наводнениями и пожарами. Сегодня примем решение и о компенсации ущерба сельхозтоваропроизводителям», — указал он в ходе заседания кабмина.

На эти цели планируется выделение порядка 1,4 млрд рублей, из них более 1 млрд рублей направят Амурской области, уточнил председатель правительства.

4 сентября Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград 10 участников ликвидации последствий лесных пожаров и паводков из разных регионов страны.

До этого, 16 августа, российский лидер поручил правительству предоставить Амурской области дополнительные средства на ремонт дорог, пострадавших от паводков в 2019–2021 годах. Он также поручил правительству и регионам подготовить изменения в законодательство, ограничивающие строительство жилья в зонах регулярных ЧС.

Также глава государства назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он напомнил о ситуации с подтоплениями из-за осадков юга страны и о стремительном распространении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил губернаторам регионов, которых коснулись паводки или лесные пожары, осуществить выплаты пострадавшим жителям до 1 сентября. Работа, которая касается восстановления жилья, а также социальных учреждений и объектов инфраструктуры, должна быть проведена до 1 августа 2022 года, добавил Трутнев.

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