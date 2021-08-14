Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в России

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации ЧС назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным.

«Прежде всего речь пойдет о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Мы видим, понимаем, масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер», — сказал Путин.

Он напомнил о ситуации с подтоплениями из-за осадков юга страны и о стремительном распространении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Президент отметил, насколько важно глубоко и системно заниматься климатической, экологической повесткой.

Так, глава государства сообщил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет, между тем 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Путин потребовал держать ситуацию под контролем.

Кроме того, глава государства указал, что Крым и Краснодарский край наиболее пострадали от наводнений.

«Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно. Главное — сохранить жизни и здоровье людей, их имущество», — подчеркнул он.

Путин добавил, что особое внимание нужно обратить на возможность эвакуации из опасных районов детей, пожилых граждан и беременных женщин. Также президент указал на важность организации работы по минимизации урона животных и лесов и напомнил о приближении нового учебного года. Путин указал, что последствия природных бедствий не должны воспрепятствовать процессу обучения детей, а пострадавшие объекты должны быть максимально оперативно отремонтированы.

По последним данным, на территории Якутии действуют 178 природных пожаров. В тушении задействованы свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники. 12 августа в зону ликвидации лесных пожаров 12 августа прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев для оперативного управления силами МЧС.

Краснодарский край 12 августа накрыл циклон с Черного моря, он стал причиной сильных ливней и подтоплений. В 14 муниципалитетах края из-за ливней и вызванных ими подтоплений — ввели режим чрезвычайной ситуации. В связи с подтоплениями из нескольких лагерей пришлось эвакуировать около 1 тыс. детей. Отмечалось, что воспитанников забрали из лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий берег» и «Ровесник».

Ранее, 14 августа, в МЧС сообщили о подтоплении более 1400 домовладений в Краснодарском крае в результате непогоды. Также в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остаются 46,3 тыс. человек.