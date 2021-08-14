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Режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах Кубани из-за непогоды

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды, сообщила 14 августа пресс-служба регионального МЧС.

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«По состоянию на 7:00 14 августа на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветровой нагрузки до 25 м/с, формированием смерчей и обвально-осыпными процессами. <...> В 14 муниципальных образованиях введен режим «чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что в результате прохождения циклона было подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовых территории в 19 населенных пунктах и один участок краевой автомобильной дороги.

Спасатели оказывают адресную помощь населению и проводят откачку воды.

Из-за непогоды в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, в настоящее время без электричества остаются 108 тыс. человек.

Из пяти детских оздоровительных лагерей в безопасную зону на время прохождения циклона эвакуировали 989 детей. Кроме того, приведены в готовность 76 пунктов временного размещения вместимостью более 15 тыс. человек. В восьми ПВР уже размещены 847 человек, в том числе более 500 детей, уточнили в МЧС.

Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС общей численностью 1460 человек личного состава и 490 единиц техники. Действие циклона на территории региона прогнозируется до утра 16 августа с выпадением осадков до 140 мм.

В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков. По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

Крым также оказался в зоне подтопления, накануне сообщалось о затоплении там 98 домов и 193 участков.

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