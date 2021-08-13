В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщила в пятницу, 13 августа, пресс-служба администрации города.

«В настоящее время эвакуированные находятся в пункте временного размещения, который развернут на базе детской школы искусств на улице Войкова, дом 30», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Людей намерены расселить в гостинцы.

Вместе с тем глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что держит на постоянном контроле ситуацию в Керчи и Ленинском районе, связанную с аномальными осадками. Он уточнил, что в настоящий момент принимаются меры для ликвидации последствий подтоплений, критических проблем нет.

«Надеюсь, что повторения событий июня-июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно. Уверен, мы справимся со всеми возможными проблемами», — написал Аксенов на своей странице в «ВКонтакте».

Глава Крыма отметил, что ему каждый час докладывают о складывающейся обстановке.

Ранее в этот день Аксенов сообщил, что статус ЧС федерального масштаба присвоен подтоплениям в Керчи, Ялте и других населенных пунктах полуострова, произошедшим в июне-июле.

По его данным, всего в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципальных образованиях республики. В зону подтопления также попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км.

4 июля администрация Бахчисарайского района Крыма ввела режим чрезвычайной ситуации в трех сельских поселениях, подтопленных в результате сильных дождей. В трех населенных пунктах района были зафиксированы подтопления домов и участков. Спустя день стало известно, что в Крыму эвакуированы 164 человека, из них 31 ребенок.

До этого, в ночь на 18 июня, в Крыму выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате ливней пострадали 24 человека. Из-за подтоплений был введен режим ЧС.