Паводки в Приамурье и Крыму признали ЧС федерального масштаба

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба объявлен в Амурской области из-за паводка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона в пятницу, 13 августа.

Отмечается, что величина нанесенного паводком ущерба превышает критерии для ЧС межрегионального характера и соответствует чрезвычайной ситуации федерального характера.

«В связи с этим [правительственной комиссией] принято решение в Амурской области отнести ЧС к чрезвычайной ситуации федерального характера», — говорится в заявлении.

Кроме того, как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, статус ЧС федерального масштаба также присвоен подтоплениям в в Керчи, Ялте и других населенных пунктах полуострова, произошедшим в июне-июле.

В сообщении, опубликованном на странице в соцсети «Вконтакте», Аксенов уточнил, что решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева.

По данным главы Крыма, всего в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в 6 муниципальных образованиях республики. В зону подтопления также попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км.

«На ликвидацию последствий ЧС из регионального бюджета было выделено 272 млн рублей. Кроме того, по поручению вице-премьера правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина произведена оценка причиненного ущерба, размер которого согласовывается с федеральными органами власти. Размер ущерба, предварительно согласованный с федеральным центром, составляет 4,7 млрд рублей, однако работа продолжается», — написал Аксенов.

Ранее, 8 августа, был введен режим ЧС в Свободненском районе Приамурья, а также в Ленинском и Октябрьском районах Еврейской автономной области (ЕАО) в связи с прохождением паводка. Как сообщили в правительстве Амурской области, уровень реки Зея превысил отметку «неблагоприятное явление».

4 июля администрация Бахчисарайского района Крыма ввела режим чрезвычайной ситуации в трех сельских поселениях, подтопленных в результате сильных дождей. В трех населенных пунктах района были зафиксированы подтопления домов и участков. Спустя день стало известно, что в Крыму эвакуированы 164 человека, из них 31 ребенок.

До этого, в ночь на 18 июня, в Крыму выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате ливней пострадали 24 человека. Из-за подтоплений был введен режим ЧС.