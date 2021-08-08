Прямой эфир
Спорт
Российские «художницы» завоевали серебро ОИ в групповом многоборье
Мир
Одномоторный самолет упал на жилой дом в США
Спорт
Сборная США одержала победу в медальном зачете на ОИ в Токио
Общество
В трех районах ЕАО и Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Общество
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с кредитами
Мир
Не менее 14 человек погибли в ДТП в Турции
Спорт
Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио
Общество
Жителей Сочи предупредили о смерчах
Спорт
Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе

В трех районах ЕАО и Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим чрезвычайной ситуации введен в Свободненском районе Приамурья, а также в Ленинском и Октябрьском районах Еврейской автономной области (ЕАО) в связи с прохождением паводка.

Вода не приходит одна: ущерб от паводков в РФ достиг 7,5 млрд рублей
Как президент предлагает восстанавливать имущество пострадавших и чем важен для страны новый завод в Башкирии

Как сообщили в правительстве Амурской области, уровень реки Зея превысил отметку «неблагоприятное явление». По прогнозам, 10–11 августа уровень воды может достичь опасной отметки.

«В Свободненском районе введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 8 августа уровень воды в реке Зея на гидропосту в селе Малая Сазанка поднялся на 21 см и достиг отметки 919 см. Прогнозируется увеличение уровня воды 10–11 августа до отметок 950–1050 см», — сообщили в правительстве региона.

В настоящее время вода уже зашла в села Свободненского района, частично подтоплены шесть приусадебных участков. Всего, по данным правительства Приамурья, 8 августа в регионе паводком подтоплено 183 жилых дома.

В то же время режимы ЧС объявлены в Ленинском и Октябрьском районах ЕАО. Там ожидается прохождение гребня паводка на реке Амур.

«На реке Амур наблюдается подъем уровня воды. Вместе с тем подтопление социально значимых объектов и жилых домов не зарегистрировано: объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ранее в воскресенье глава МЧС Евгений Зиничев и исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверили готовность к паводку, который в ближайшие дни вероятен на Амуре. Дегтярев отметил, что наиболее уязвимые зоны уже оснащаются насосными группами и временными насыпными защитными сооружениями. По итогам осмотра Зиничев подчеркнул, что ключевой задачей станет минимизация последствий «разгула стихии».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021