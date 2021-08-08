В трех районах ЕАО и Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации введен в Свободненском районе Приамурья, а также в Ленинском и Октябрьском районах Еврейской автономной области (ЕАО) в связи с прохождением паводка.

Как сообщили в правительстве Амурской области, уровень реки Зея превысил отметку «неблагоприятное явление». По прогнозам, 10–11 августа уровень воды может достичь опасной отметки.

«В Свободненском районе введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 8 августа уровень воды в реке Зея на гидропосту в селе Малая Сазанка поднялся на 21 см и достиг отметки 919 см. Прогнозируется увеличение уровня воды 10–11 августа до отметок 950–1050 см», — сообщили в правительстве региона.

В настоящее время вода уже зашла в села Свободненского района, частично подтоплены шесть приусадебных участков. Всего, по данным правительства Приамурья, 8 августа в регионе паводком подтоплено 183 жилых дома.

В то же время режимы ЧС объявлены в Ленинском и Октябрьском районах ЕАО. Там ожидается прохождение гребня паводка на реке Амур.

«На реке Амур наблюдается подъем уровня воды. Вместе с тем подтопление социально значимых объектов и жилых домов не зарегистрировано: объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ранее в воскресенье глава МЧС Евгений Зиничев и исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверили готовность к паводку, который в ближайшие дни вероятен на Амуре. Дегтярев отметил, что наиболее уязвимые зоны уже оснащаются насосными группами и временными насыпными защитными сооружениями. По итогам осмотра Зиничев подчеркнул, что ключевой задачей станет минимизация последствий «разгула стихии».