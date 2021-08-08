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Министр МЧС проверил готовность Хабаровского края к паводкам

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Глава МЧС Евгений Зиничев и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверили готовность к паводку, который в ближайшие дни вероятен на Амуре.

МЧС в воскресенье, 8 августа, опубликовало видео, из которого видно, что высокопоставленные чиновники на катере проинспектировали инженерные защитные сооружения.

«Для минимизации возможного ущерба принято решение пересыпать незавершенный участок дамбы в Индустриальном районе Хабаровска. Для этого уже сформированы запасы каменной породы и песка. Работы начнутся в ближайшие дни», — заявил Дегтярев по итогам проверки.

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Он отметил, что наиболее уязвимые зоны уже оснащаются насосными группами и временными насыпными защитными сооружениями.

По этом Зиничев подчеркнул, что ключевой задачей станет минимизация последствий «разгула стихии». Он заметил, что это уже не первая волна паводка на территории региона в текущем году, многие подготовительные работы были проведены еще в начале лета. Благодаря этому удалось избежать значительных подтоплений.

Уточняется, что уровень воды в Амуре поднимается и 7 августа достиг отметки 4,5 метра у Хабаровска. Причиной стали проливные дожди в верхнем течении реки.

Согласно прогнозам, пик паводка в районе Хабаровска ожидается 13–15 августа, когда уровень может превысить отметку опасного явления в 600 см. При таком подъеме в городе может подтопить 60 частных домов, свыше 1,5 тыс. дач на левом берегу реки.

Ранее, 6 августа, Зиничев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что количество и масштабы стихийных бедствий в России будут увеличиваться. По словам главы ведомства, за семь месяцев 2021 года ущерб от паводков составил 7,5 млрд рублей.

5 августа стало известно, что уровень воды в реке Амуре на территории Еврейской автономной области (ЕАО) превысил неблагоприятные отметки. Интенсивность подъема воды составляет от 1 до 55 см в сутки.

29 июля в Народную программу развития Хабаровского края включили комплекс мер по сохранению реки Амур и обеспечению безопасности жизни рядом с ней. Власти намерены выстроить полноценную систему гидрозащиты в регионе.

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