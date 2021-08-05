Прямой эфир
Туризм
Ростуризм призвал туристов из России к осторожности из-за пожаров в Греции
Авто
Российский рынок автокредитования вырос на 60%
Интернет
Минцифры с 2023 года запретит установку зарубежных станций LTE
Общество
Метеоролог предупредил москвичей о мощном всплеске тепла в выходные
Мир
Байден подписал меморандум о пребывании в США выходцев из Гонконга
Спорт
Красильников и Стояновский вышли в финал турнира ОИ по пляжному волейболу
Общество
В Тульской области сняли ряд ограничений по COVID-19
Мир
Украина арестовала 13 российских самолетов за полеты в Крым
Экономика
Соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлевать

До 3 тыс. человек могут быть эвакуированы при паводке в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень воды в реке Амур на территории Еврейской автономной области (ЕАО) превысил неблагоприятные отметки. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение проработать алгоритмы эвакуации населения из зон возможного подтопления.

По словам и.о. начальника Гидрометеорологического бюро Биробиджана Елены Чернобровиной, интенсивность подъема воды составляет от 1 до 55 см в сутки. При текущей ситуации гребень паводка ожидается возле села Пашково 7–10 августа, 8–11 августа гребень пройдет у села Екатерино-Никольское, 9–12 августа — у села Нагибово. Об этом пишет ИА EAOMedia.

По словам главы Ленинского муниципального района Максима Сироткина, при наихудшем развитии событий под эвакуацию могут попасть до 3 тыс. человек. При уровне воды 1050 см село Ленинское будет отрезано. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС проработает алгоритмы эвакуации населения и размещения людей в отдельном порядке. Количество местных жителей, попадающих в зону подтопления, уточнят в ближайшие два дня.

На заседании комиссии уточнили, что потребуется вывезти в безопасные места беременных женщин, а также маломобильных граждан и тяжелобольных.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021