До 3 тыс. человек могут быть эвакуированы при паводке в ЕАО

Уровень воды в реке Амур на территории Еврейской автономной области (ЕАО) превысил неблагоприятные отметки. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение проработать алгоритмы эвакуации населения из зон возможного подтопления.

По словам и.о. начальника Гидрометеорологического бюро Биробиджана Елены Чернобровиной, интенсивность подъема воды составляет от 1 до 55 см в сутки. При текущей ситуации гребень паводка ожидается возле села Пашково 7–10 августа, 8–11 августа гребень пройдет у села Екатерино-Никольское, 9–12 августа — у села Нагибово. Об этом пишет ИА EAOMedia.

По словам главы Ленинского муниципального района Максима Сироткина, при наихудшем развитии событий под эвакуацию могут попасть до 3 тыс. человек. При уровне воды 1050 см село Ленинское будет отрезано. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС проработает алгоритмы эвакуации населения и размещения людей в отдельном порядке. Количество местных жителей, попадающих в зону подтопления, уточнят в ближайшие два дня.

На заседании комиссии уточнили, что потребуется вывезти в безопасные места беременных женщин, а также маломобильных граждан и тяжелобольных.