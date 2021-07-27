«Их просто несло потоком, и никто ничего не мог поделать»

Германию и Бельгию снова накрыли ливневые дожди. В южных бельгийских провинциях Намюр и Брабант, наиболее пострадавших от наводнений 15 и 16 июля, вода опять поднялась до опасного уровня — грязевой поток смыл с трассы автомобили и затопил подвалы. От непогоды в королевстве погибли 37 человек. В Германии продолжаются поиски пропавших без вести, но спасатели уже выражают сомнения в том, что исчезнувшие — речь идет о почти двух сотнях человек — могли выжить. «Известия» побывали в наиболее пострадавших районах Бельгии и Германии и узнали как обе страны справляются с последствиями катастрофы .

«Это был поток грязи высотой 3,5 м»

Германия начинает осторожно делать предварительные оценки ущерба, причиненного штормом «Берндт» — на восстановление одних только железных дорог на северо-западе ФРГ потребуется €1,3 млрд, заявили в Deutsche Bahn . В немецком Союзе страховщиков говорят об ущербе на €5 млрд. Однако, как выяснили «Известия» из разговоров с пострадавшими жителями округа Арвайлер, большинство из них не имело никакой страховки. Потому речь идет явно о большей цифре.

Дитмар Кесмахер владеет мебельным магазином в немецком Штольберге, в 10 км от границы с Бельгией. В городе, некогда слывшем «медной» столицей промышленной Рурской области, проживает всего 57 тыс. человек. Улочки вытянулись вдоль небольшого — три метра в самом широком месте — ручья.

— Это он сейчас такой небольшой, вот, смотри, что было ночью на 16-е число, — Дитмар показывает мне видео на своем телефоне, темно, с трудом угадывается хоть что-то. — Ты смотри, видишь, там поток течет мимо вывески Möbel? Это вот она. Высота этих вывесок точно замерена: 3 м 45 см . То есть это был поток грязи высотой в 3,5 м. У меня квартира напротив мебельного, на третьем этаже. Ну чтобы удобнее было наблюдать и дела вести. Вода доходила до второго этажа, улочки узкие, каменные, ручью деться некуда было , вот и пошел.

Говоря о страховке, владелец мебельного магазина опускает глаза. «Нет никакой страховки, аллес капут» , — вздыхает он.

— Ущерб, по предварительным подсчетам, на миллион евро. Жду, когда правительство хоть что-то нам выплатит. Жду, но без дела не сижу, — Дитмар показывает на работников мебельного магазина и своих детей, которые вместе перетаскивают поврежденную потопом мебель. — Всё на свалку.

На центральной улице города полностью «взорван» асфальт, из-под земли торчат трубы и кабели. Ни воды, ни централизованного электричества в Штольберге нет уже 10 дней — жители города ходят чистить зубы на площади перед церквями, где расположились мобильные цистерны . Свет в домах обеспечивают несколько генераторов.

Дожди в выходные 24 и 25 июля здесь «никого не впечатлили», смеется Дитмар.

— При всем при том, что поток шел на такой высоте, у нас в городе никто не погиб. Наверное, потому, что всё случилось в районе 10 вечера, многие еще не спали и успели забежать наверх, — предположил мой собеседник.

В Арвайлере, где катастрофа унесла жизни как минимум 180 человек, потоп начался в четвертом часу утра.

«Проснулась от того, что услышала, как женщины кричали «помогите»

Мужчина в оранжевых штанах оттирает грязь со ступеней церкви Нотр-Дам де Реколе. Двери храма открыты настежь, одна из створок оторвана и приставлена к стене. Пол покрыт речным илом, громко хлюпающим под ногами. Рядом с крестами и иконами — губки и ведра с водой.

В ночь с 15 на 16 июля потоки грязи высотой 2–2,5 м полностью затопили главную церковь Вервье беднейшего муниципалитета Бельгии. Дожди 24 и 25 июля довершили начатое и повторно залили вход в храм.

Не успеваю написать про дожди, как в Вервье снова начинается ливень, который местные на валлонском диалекте французского очень точно называют «душé» — «душ». Буквально за минуту такого «душа» мостовая заполняется водой.

— Самое ужасное было слышать крики людей, которые просили о помощи, — рассказала «Известиям» одна из жительниц города Максин.

Мы укрываемся от дождя под крышей магазина, окна которого разбило наводнением.

— Я живу недалеко отсюда, проснулась от того, что услышала, как женщины кричали: «Помогите, пожалуйста!» — Максин опирается рукой о стену и медленно подбирает слова на немецком. — И этот шум воды, будто бы под окном водопад, и вой этих женщин. Их просто несло потоком, и никто ничего не мог поделать.

Бельгийский Вервье расположен в 20 минутах от границы с Германией. Трехэтажные карамельные домики стоят вплотную друг к другу, формируя застройку средневекового городского центра. В ночь с 15 на 16 июля в этом районе погибли шесть человек, еще 20 числятся пропавшими без вести.

В середине реки Вездре, протекающей в 10 м от Нотр-Дама, торчит верхушка машины. Чуть выше по течению — еще две. Окна первых этажей на всех улицах, примыкающих к реке, зияют темнотой. Непригодными для проживания, по данным местной газеты Nieuwsblad, признаны свыше 5,5 тыс. домов.

— Поездов из Вервье нет, пользуйтесь автобусами , повторяю, поездов из Вервье нет, — похожие объявления делали и в немецком Арвайлере, однако там поезда не ходили потому, что вода полностью снесла железную дорогу. Здесь же полотно по большей части осталось целым, просто покрыто мусором и грязью.

В другой части бельгийской Валлонии — так называют шесть франкоязычных провинций на юге страны — в городе Намюр ливни 24–25 июля перечеркнули всю неделю работы по расчистке завалов. Центр города вновь оказался затоплен , вышедший из берегов Маас уносил автомобили и фонарные столбы. «Хорошо хоть электричество повторно не успели включить», — признался «Известиям» местный житель Набиль.

Мэр Намюра Максим Прево заявил «Известиям», что на этот раз, к счастью, обошлось без жертв. После первой волны ливней на юге Бельгии погибли 37 человек.

— Система канализации сработала как надо. Мы многое проделали на протяжении последних недель, чтобы сделать ее лучше. Но, честно говоря, всё зависит от погоды, — отметил политик.

Дожди в этой части Бельгии продолжатся как минимум еще пять дней.

Город Динант зажат с одной стороны рекой Маас, с другой — предгорьями Арденн. В ночь с 24 на 25 июля мощные ливни образовали в горах грязевые потоки и затопили центр средневекового города. Дожди еще идут, потому жители не расслабляются — в перерывах между ударами стихии они укрепляют линии обороны перед входами домов: раскладывают по полукругу мешки с песком . Решаю помочь двум женщинам, а взамен прошу рассказать, что здесь произошло в минувшие выходные.

— Неделю назад с самого верха шел большой поток воды через соседние городки — он начинался с малого, постепенно набирая силу, сметая многое на своем пути. Вчера, в воскресенье, была почти такая же история, — рассказала «Известиям» жительница Динанта Луиза.

По ее словам, поток был небольшим, но этого хватило, чтобы затопить витрины ее магазина одежды.

Вечером на Динант снова надвигаются тучи и две пожилые женщины рекомендуют мне поскорее уезжать в Намюр, где есть дома выше трех этажей и можно укрыться.