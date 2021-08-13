В Крыму 98 домов и 193 участка оказались в зоне подтоплений

Около 100 домов и 200 участков оказалось в зоне подтоплений на территории четырех населенных пунктов Крыма из-за обильных осадков в последние дни. Об этом председатель правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил на своей странице в Instagram в пятницу, 13 августа.

«В результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений на территории четырех населенных пунктов в трех муниципальных образованиях было подтоплено 98 частных домовладений и 193 придомовых территории», — написал он.

По словам председателя кабмина Крыма, остается высокая вероятность подтоплений на территориях городского округа Керчь и Ленинского района. Подтопленными остаются три придомовых территории в селе Красногорка и в Керчи, передает RT.

Директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что дожди прекратятся в Керчи (Республика Крым) к вечеру. По словам синоптика, днем 14 августа будет спокойно, однако ночью снова возможны осадки, если циклон развернется и пойдет на Крым.

Ранее в этот день в Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе четыре ребенка, передает НСН.

Также в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что статус ЧС федерального масштаба присвоен подтоплениям в Керчи, Ялте и других населенных пунктах полуострова, произошедшим в июне–июле.

По его данным, всего в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципальных образованиях республики. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км.

Говоря о нынешних подтоплениях, Аксенов указал, что отслеживает ситуацию в регионе и регулярно получает доклады о происходящем.