На Кубани эвакуировали около 1 тыс. детей из подтопленных лагерей, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

По данным ведомства, 13 августа были подтоплены детский оздоровительный лагерь «Огонек» в городе Анапа, детский оздоровительный лагерь «Северянка» в районе станицы Голубицкой Темрюкского района, а также детские лагеря «Лебяжий берег» и «Ровесник» в селе Ачуево Славянского района.

В детском оздоровительном лагере «Северянка» Темрюкского района, в котором размещено 330 человек, произошло подтопление территории лагеря без захода воды в корпуса. В настоящее время проведено перемещение воспитанников лагеря в безопасное место размещения (санаторий в селе Кучугуры, школа-интернат в городе Темрюке).

Из анапского детского лагеря «Огонек» в лагеря в Витязево эвакуировали 332 ребенка, из лагеря «Лебяжий берег» — 225 детей, из лагеря «Ровесник» 45 детей эвакуированы в среднюю школу села Ачуево.

Сообщается также, что накануне на территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях подтоплено 352 частных домовладения и 878 придомовых территорий, размыт участок краевой автомобильной дороги в населенном пункте «Волна революции» Темрюкского района.

«На территории Темрюкского района и Анапы применяется расчет беспилотных летательных систем Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — указали в МЧС. Ведутся работы по откачке воды из придворовых территорий, на территории пяти муниципальных образований организована работа 33 оценочных групп.

Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС общей численностью 1354 человека личного состава и 478 единиц техники.

Циклон смещается в северо-западную часть Краснодарского края, а именно в Ейский, Приморско-Ахтарский, Славянский и Темрюкский районы, прогнозируется выпадение до 70 мм осадков до конца суток, сообщили в МЧС.

14 августа власти Краснодара ввели режим ЧС в шести регионах из-за неблагоприятной погоды — ливней и вызванных ими подтоплений. Экстренное предупреждение действует до конца суток 16 августа по всему краю, существует угроза выхода рек из берегов.

По информации экстренных служб, самая сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе, где зафиксировано подтопление более 800 территорий. Сильные осадки прогнозируются в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске. В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков.