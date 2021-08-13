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В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков

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В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал в пятницу, 13 августа, оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

По информации оперштаба, за неполные сутки в Анапе выпало 109 мм осадков, подтоплены многие участки в жилом секторе.

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«Больше всего пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, а также низинные участки поселков Виноградного и Уташ», — уточняется в сообщении.

На борьбу с последствиями стихии направлены все силы городских и экстренных служб.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе Анапа из-за прогнозируемого выпадения большого количества осадков в ближайшие сутки ввели ранее в этот день. Также режим ЧС был введен в Новороссийске. Там в течение суток ожидаются сильные ливни, синоптики прогнозируют выпадение двухмесячной нормы осадков.

Также накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на востоке Крыма и на Таманском полуострове ожидаются сильные ливни, выпадет до пяти месячных норм осадков за день. По его словам, на указанные регионы надвигается «Библейский потоп».

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