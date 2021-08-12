Метеоролог предупредил о мощных ливнях в Крыму и Тамани

Сильные ливни ожидаются на востоке Крыма и на Таманском полуострове с вечера четверга, выпадет до пяти месячных норм осадков за день. Об этом 12 августа сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань! В период с 21:00 четверга до 21:00 пятницы в Тамани выпадет 186 мм за 24 часа, или 370% от нормы августа», — написал он в Instagram.

В Керчи в указанный период выпадет 151 мм осадков, или 343% от месячной нормы для августа, что в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, указал Тишковец.

В этот период также возможно формирование смерчей над морем, добавил он.

Пик ливней придется на период с 9:00 до 15:00 13 августа, заключил метеоролог.

Ранее 12 августа Тишковец сообщил, что в Москве за ночь выпало 47% месячной нормы осадков. Он также не исключил, что этот день может стать самым дождливым с 1948 года.