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В Москве за ночь выпало 47% месячной нормы осадков

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За ночь в Москве выпало 36 мм осадков, что эквивалентно 47% месячной нормы осадков. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 12 августа.

По словам специалиста, на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 36 мм осадков в период с 21:00 среды, 11 августа, до 06:00 четверга, 12 августа. Другие московские метеостанции показали практически аналогичные результаты: Балчуг — 34 мм, Теплый Стан — 32 мм, Тушино — 28 мм, отмечает телеканал «360». В Долгопрудном выпал 31 мм, в Сергиевом Посаде — 27 мм, в Дмитрове — 25 мм.

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Атмосферный фронт проходил столичный регион без грозы и ветра. Очаги грозовой деятельности отмечались лишь на западе Центрального района, в Тверской и Смоленской областях, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как пишет «Москва 24», в четверг в Москве прогнозируются грозы и порывистый ветер, температура воздуха составит порядка +21…+23 градуса. Тишковец пояснил, что под влиянием южного циклона и атмосферного фронта воздух не сможет прогреться до климатической нормы, однако осадки будут значительно слабее, чем накануне. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

В течение дня, отметил метеоролог, в столице может выпасть еще до 5–7 мм осадков. Не исключено, что 12 августа может стать самым дождливым с 1948 года, пишет НСН. Суточный рекорд осадков для 12 августа был установлен в 1980 году, тогда зарегистрировали 38,2 мм. Для всего августа рекорд суточных дождей принадлежит 2016 году, когда выпало 88 мм осадков, пишет РИАМО.

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