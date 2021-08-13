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Режим ЧС введен в Анапе из-за ожидаемых ливней

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в городе Анапа из-за прогнозируемого выпадения большого количества осадков в ближайшие сутки. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

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«В Анапе введен режим ЧС. Это решение в связи с возможным ухудшением погодных условий принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Анапы Василий Швец», — указано в сообщении.

В этот же день режим ЧС также был введен в Новороссийске. Там в течение суток ожидаются сильные ливни, синоптики прогнозируют выпадение двухмесячной нормы осадков.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на востоке Крыма и на Таманском полуострове ожидаются сильные ливни, выпадет до пяти месячных норм осадков за день. По его словам, на указанные регионы надвиается «Библейский потоп».

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