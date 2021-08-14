Руководство Краснодара ввело режим ЧС в шести регионах из-за непогоды

Администрация Краснодарского края ввела режим ЧС в шести регионах в связи с неблагоприятной погодой — сильными ливнями и вызванными ими подтоплениями. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению и ликвидации последствий стихии.

Уточняется, что в настоящий момент режим ЧС действует в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах. В ближайшее время аналогичная мера коснется Крымского и Приморско-Ахтарского районов.

«Экстренное предупреждение действует до конца суток 16 августа по всему краю. Мы должны сделать всё возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды. Есть угроза выхода рек из берегов. Необходимо организовать непрерывный мониторинг за уровнем воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе проводить эвакуацию жителей. Особое внимание — пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям. По прогнозам, в ближайшие часы погода ухудшится. Главы районов, необходимо задействовать все силы и средства, продолжить оповещение, приготовить пункты временного размещения», — приводятся слова губернатора региона в сообщении, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края.

Отмечается, что обильные ливни длились всю ночь с 12 на 13 августа и продолжаются по настоящее время. В результате неблагоприятной погоды было подтоплено несколько территорий в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах.

В Темрюкском районе зафиксировано подтопление более 800 территорий — это самая сложная ситуация в крае, отмечается в сообщении. По словам главы муниципалитета Федора Бабенкова, стихия прошлась по всем поселениям района и принесла 173 мм осадков.

«Угрозы для жизни людей нет. Есть проблемы по транспортному сообщению. Принимаем решение о перекрытии дорог. Ситуация сложная, но контролируемая», — приводятся слова Бабенкова.

Сильные осадки, до 150 мм, прогнозируются в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Ранее этим же днем, 13 августа, в Краснодарском крае на фоне обильных дождей были эвакуированы более 900 детей из летних лагерей.

Среди последствий неблагоприятной погоды — размытые дороги, нарушение транспортного движения, а также отключение электричества в домах у 29 тыс. жителей области.

В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков.