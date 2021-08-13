Более 900 детей эвакуировали из лагерей Краснодарского края из-за ливней

Более 900 детей, отдыхающих в летних лагерях, пришлось эвакуировать в Краснодарском крае из-за обильных дождей. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС в пятницу, 13 августа.

Детей пришлось забирать из четырех объектов. Эвакуация прошла в лагере «Огонек» в Анапе, «Северянка» в Темрюкском районе, «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в селе Ачуево Славянского района. В настоящее время все дети находятся в безопасности, им организовали размещение и питание.

Пока погода в Краснодарском крае не улучшается. В ближайшее время в нескольких районах ожидают усиление ливней. В регионе господствует мезоциклон, сравнимый с тропическим штормом.

Стихия уже привела к разрушительным последствиям. Размыты дороги, движение транспорта нарушено на трассе Новороссийск–Керчь. Из-за непогоды электричество отключили в домах у 29 тыс. жителей, сообщает телеканал «360».

Ранее в пятницу в поселке Витязево под Анапой из детского санатория были эвакуированы 332 ребенка и 50 сотрудников санатория, передает НСН.

В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков.

Ранее в этот день в Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе четыре ребенка.