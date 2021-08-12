Глава МЧС РФ прибыл в зону ликвидации лесных пожаров в Якутии

В зону ликвидации лесных пожаров в Якутии в четверг, 12 августа, прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев.

Министр прибыл по поручению президента России Владимира Путина для оперативного управления силами МЧС в зоне лесных пожаров.

Зиничев проведет совещание, на котором будут обсуждаться вопросы дополнительных мер по стабилизации обстановки в Якутии, оказания помощи населению и принятия профилактических мер по обеспечению пожарной безопасности.

Ранее, 10 августа, Владимир Путин поручил главе МЧС увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии. Вместе с тем российский лидер дал руководству Якутии поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

На территории Якутии действует 178 природных пожаров, за сутки было ликвидировано семь из них на общей площади свыше 253 тыс. га. В тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

9 августа глава республики Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

За день до этого стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

Лесные пожары обсуждалась 6 августа на совещании Владимира Путина. Глава государства отметил, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои.