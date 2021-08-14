Жители пострадавшего от пожара села в Якутии получили первые выплаты

Более 170 жителей села Бясь-Кюель Горного района Якутии, дома которых пострадали от лесных пожаров, получили единовременную выплату по 30 тыс. рублей на нужды первой необходимости. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил журналистам глава муниципалитета Никита Андреев.

«8 августа подписано распоряжение главы о выдаче 30 тыс. рублей на каждого члена семьи тем семьям, которые потеряли жилые помещения. Эти выплаты уже доведены до получателей в полном объеме. Первоначальный список был 175 человек, они получили [средства] в полном объеме. Сейчас мы уточняем по спискам, предварительно, еще 14 человек [добавлены] по итогам сверки с ФМС и по хозяйственной книге», — цитирует главу района «Интерфакс».

На данный момент на территории Якутии действует 178 природных пожаров. В тушении задействованы свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

12 августа в зону ликвидации лесных пожаров 12 августа прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев для оперативного управления силами МЧС.

8 августа стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.