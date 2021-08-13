«У нас война»: что происходит в охваченной пожарами Якутии

Якутия задыхается от масштабных лесных пожаров — огонь, который бушует в республике с начала лета, в конце прошлой недели впервые перекинулся на населенный пункт и уничтожил больше 30 домов, а к концу недели подошел к Якутску. Из-за угрозы жилым домам и объектам экономики в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, в республику перебросили группировку из 200 спасателей МЧС. Третий месяц бороться с огнем помогают, в том числе, несколько сотен волонтеров. Об их работе и о том, что происходит в республике сейчас — в материале «Известий».

«В городе все затянуто дымом»

Якутия — самый большой по площади регион России и один из самых малонаселенных. На чуть больше, чем 3 млн кв км площади, приходится около 1 млн жителей. Большую часть республики занимает тайга . Там, в тайге, обособленно стоит основная часть якутских деревень — наслегов.

Их жители уже три месяца борются за свои дома вместе с пожарными и лесниками.

— Мужчины копают вокруг своих деревень рвы с начала лета. Они очень устали. Женщины, дети — все выходят окапывать свои населенные пункты. Понимаете, ну, как сказать — как в Сталинграде, все выходят копать. У нас такая ситуация, у нас война, — говорит Нарьяна Гаврильева, медиакоординатор общереспубликанского добровольческого штаба, созданного для помощи в борьбе с огнем.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике огонь прошел больше 6,6 млн га. Утром 12 августа на территории лесного фонда действовало 111 пожаров. Всего, по данным «Авиалесоохраны», огнем охвачено около 1,5 млн га лесов.

Удерживать огонь в стороне от населенных пунктов удавалось до начала августа, но в ночь с 7 на 8 августа из-за сильного ветра огонь перекинулся на дома в селе Бясь-Кюель Горного района республики — в результате в селе на почти 300 домов сгорел 31 дом, остальные удалось отстоять.

— И одновременно восьмого [августа] рвануло везде — гореть начало повсюду. Если смотреть на карту, становится жутко, видно населенные пункты в огненном кольце, — говорит собеседница издания.

Вскоре после ухудшения ситуации, 9 августа, глава республики Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики . 10 августа МЧС России по поручению Владимира Путина дополнительно отправило в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолета ИЛ-76 МЧС РФ со спасателями из Ногинского и Тульского центров ведомства — всего 200 человек. Возглавить группировку должен лично глава МЧС Евгений Зиничев, который прибыл в республику в конце недели.

Пока же происходящее действительно похоже на сводку с фронта. В четверг, 12 августа, аэропорт города приостановил работу из-за плохой видимости. Содержание вредных веществ в воздухе было превышено почти в 20 раз.

Из-за сильного задымления пятницу, 13 августа, объявили нерабочим днем в одиннадцати муниципалитетах — об этом стало известно во время брифинга главы республики, Айсена Николаева.

У нас война Дым от лесных пожаров в Якутске Фото: ТАСС/Вадим Скрябин

— Огонь в 60 км от Якутска, в городе все затянуто дымом, — говорит Нарьяна с крыльца своего дома. И выкладывает фотографии в группу, созданную для координации и помощи добровольцам — сейчас в ней состоит около двух тыс. человек.

Самый плохой год

Пожары в Якутии были всегда, в том числе, с серьезными потерями. Но горели, как правило, один или два района, поэтому справиться с огнем получалось значительно быстрее, вспоминает собеседница издания. Критическим для региона стал погодный фактор — в этом году здесь на несколько недель установилась аномально сухая и жаркая погода.

Якутия действительно столкнулась с самым тяжелым сезоном в истории наблюдений , отмечает руководитель противопожарной программы «Гринпис» Григорий Куксин, принимавший участие в тушении пожаров в регионе в начале лета.

— Такой площади пожаров в регионе мы никогда не фиксировали за всю историю наблюдений. Да, для Якутии это самый плохой год, по крайней мере в 21 веке, — отмечает он.

Сейчас, по его оценкам, в республике действует пожар площадью около 1,5 млн га — это самый масштабный пожар в истории России и один из самых крупных в мировой истории.

У нас война Фото: РИА Новости/Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Сильные пожары в республике начались еще весной («Известия» писали об этом и о существующих прогнозах). О высокой вероятности возникновения распространения огня именно на арктической и субарктической территории, говорил, в том числе, исполняющий обязанности начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалев.

Власти республики «пытались справиться с пожарами», признает Григорий Куксин, но имеющихся ресурсов просто не хватило для того, чтобы остановить распространение огня на ранних стадиях: «Они пытались бороться с пожарами даже в зонах контроля, пробовали не отказываться от тушения там, где по закону можно не тушить. Их трудно в чем-то упрекнуть, потому что ресурсов не хватало, субвенция заведомо не позволяла реагировать на все пожары».

Проблема, отмечает он, заключается в принципе распределения средств на тушение пожаров — субвенции рассчитываются, исходя из численности населения, а не площадей, что ставит малонаселенную Якутию в заведомо проигрышное положение . В результате, в регионе просто не оказалось средств для того, чтобы справиться с последствиями аномально жаркой и сухой погоды.

В тушении уже около месяца активно принимают участие добровольцы.

— Когда только начались сильные пожары, я пришел в ГАО «Якутсклесресурс» и спросил, возможна ли помощь со стороны таких неподготовленных граждан, можем ли мы помочь. Мне сказали, что да, мы вас подготовим, и вы сможете выполнять вспомогательные работы. Это было 9 июля, — вспоминает один из координаторов добровольцев, Айыл Дьулурга.

У нас война Фото: ТАСС/Иван Никифоров

Тогда же он вместе с единомышленниками объявили сбор добровольцев в соцсетях. С тех пор через их отряд прошло около 850 человек, сейчас на тушении пожаров работает около 300 добровольцев . Приезжали, в том числе, люди из других регионов — например, из Москвы и Твери. Если сначала добровольцы были задействованы, в основном, на вспомогательных работах и не участвовали непосредственно в тушении, то сейчас работают вместе с профессионалами — в том числе, на встречных отжигах, необходимых для того, чтобы справиться с огнем.

Изменить ситуацию может только дождь

Сейчас вся деятельность добровольцев в республике объединена в рамках одного штаба, созданного на базе АНО «Центр по работе с волонтерами» . До этого организация занималась координацией усилий добровольцев в условиях самоизоляции.

На ее же счет ведут сбор средств, чтобы избежать переводов на счета физлиц. Деньги нужны для обеспечения работы волонтеров — в том числе, для покупки специального обмундирования, — и для оказания помощи пострадавшим от пожара.

Когда пожары начали разгораться, в республике «началось стихийное движение» , говорит Нарьяна Гаврильева. В течение первых недель сбором помощи занимались несколько организаций, действовало несколько штабов: «Люди куда-то шли, что-то несли, потому что помогать все равно надо было. Потом, к счастью, все договорились и объединились в большой объединенный штаб Якутии по борьбе с пожарами».

Еще одним преимуществом стало наличие у этого АНО небольшого помещения. Правда, хватать его скоро перестало — с 9 августа добровольческий штаб занимает здание спорткомплекса «50 лет Победы». Большого здания, расположенного в центре Якутска.

У нас война Фото: ТАСС/Иван Никифоров

Сейчас добровольческие отряды работают в связке с профессиональными пожарными и с оперативным штабом , говорит Айыл Дьулурга: «К нам обращаются муниципалитеты, которым нужна помощь, просят отправить к ним людей, мы согласовываем все с республиканским оперативным штабом и выезжаем к ним».

Среди тех, с кем ему приходилось разговаривать и работать лично — в том числе, бойцы «Авиалесоохраны» из Томска, Красноярска и из Горного Алтая .

Многие в Якутии считают, что трагедии таких масштабов можно было бы избежать, если бы крупные федеральные силы перебросили сюда раньше. Но нельзя сказать, что в федеральном центре «Авиалесоохраны», которая занимается тушением лесных пожаров, не обращали внимания на регион , отмечает Григорий Куксин, который вместе с отрядом добровольных пожарных работал здесь в начале лета: «Они прислали все, что было. Просто федеральные силы тоже не безграничны — [когда мы были здесь] я лично разговаривал с руководством «Авиалесоохраны», и мы выбирали из списков резервных групп людей буквально поименно. Все были заняты на тушении пожаров в своих или соседних регионах».

У нас война Фото: ТАСС/Иван Никифоров

Более эффективным, по его мнению, было бы предоставить региону достаточно ресурсов для того, чтобы набрать и подготовить людей на месте — из числа тех, кто знает местность, и кого не нужно будет перебрасывать, — и построить работу таким образом, чтобы они могли начать бороться с пожарами на самых ранних стадиях, когда переломить ситуацию еще реально. Этот вопрос будет решаться осенью, при распределении бюджетов на следующий год.

«Всегда вопрос личного выбора»

На этой неделе, вечером 11 августа, стало известно о первой жертве якутских пожаров — на тушении огня погиб один из добровольцев . По предварительной информации, на трактор, в котором находился мужчина, перекинулся верховой огонь.

Это вызвало смешанную реакцию в соцсетях , говорит Нарьяна: «Людей катастрофически не хватает. Половина пишет – как можно отправлять туда восемнадцатилетних молодых людей, там очень опасно. И их можно понять. Но, с другой стороны, подумайте сами, в этих деревнях люди обессилели, кроме них эти наслеги никто не защитит. Это, конечно, сложный этический вопрос и всегда вопрос личного выбора».

Пока ситуация в республике продолжает ухудшаться . Федеральные силы помогут отстоять населенные пункты, но вряд ли смогут повлиять на площадь пожаров, полагает Григорий Куксин. В текущей ситуации сделать это может только дождь: «Темп ухудшений замедлился сегодня, потому что наступает осень. Но пожары по-прежнему не потушены. Мы очень надеемся, что в ближайшие дни произойдет перелом погоды на осеннюю. Очень хочется верить, что в течение недели ситуация начнет улучшаться».

Тем временем в Якутии продолжают искать добровольцев для помощи в борьбе с пожарами, и собирать средства на покупку необходимого оборудования . Прежде всего, необходимы пожарные ранцы и респираторы.

Перечислить средства для покупки оборудования можно на счет волонтерского центра, жители Москвы также могут купить и передать необходимое оборудование через постпредство Республики Саха (Якутия) — там действует открытый на общественных началах пункт приема. Якутяне, проживающие за пределами республики, уже приносят ранцы и запчасти, которые нельзя купить на месте, а для пострадавших несут, в первую очередь, теплые вещи, рассказали «Известиям» в пресс-службе представительства: «У нас скоро зима, и теплые вещи очень актуальны».